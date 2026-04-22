Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ một số dự án đầu tư và làm việc với các xã, phường thuộc thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung cũ

Sáng 22/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án và làm việc với lãnh đạo chủ chốt các xã, phường thuộc thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung cũ.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra và chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ Dự án Đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ).

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh; các địa phương liên quan.

Tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai các dự án

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt các xã, phường thuộc thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung cũ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ).

Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, địa phương liên quan báo cáo làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công dự án. Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Khối lượng công việc của dự án còn rất lớn; trong khi đó, mốc thời gian cam kết vận hành thử nhà máy vào tháng 12/2026 đang đến rất gần. Đây là áp lực rất lớn, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải hết sức tập trung, quyết liệt và quyết tâm trong tổ chức thực hiện.

Dự án này đã được bàn giao mặt bằng đầy đủ, cơ bản không còn vướng mắc lớn. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bố trí nhân lực, trang thiết bị thi công dự án đúng tiến độ để tháng 12/2026 đưa dự án vào vận hành thử.

Đồng chí lưu ý, trong quá trình thi công dự án phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động trên công trường. Nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo, phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ. Đặc biệt, khi nhà máy đi vào vận hành phải bảo đảm môi trường theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai và vận hành đúng tiến độ; bởi dự án này sớm đi vào hoạt động sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, địa phương và người dân, nhất là trong việc xử lý rác thải và cải thiện môi trường sống.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam – đơn vị đầu tư Dự án Nhà máy Lốp ô tô Radial tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Đại diện Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam cho biết, Dự án Nhà máy Lốp ô tô Radial có tổng vốn đầu tư 120 triệu USD. Hiện đã hoàn thành hồ sơ pháp lý và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 1 với doanh thu Quý I/2026 đạt 1.985 tỷ đồng. Giá trị nhập khẩu là 32,7 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 75,9 triệu USD. Giải quyết việc làm cho gần 2.300 lao động địa phương.

Qua nắm bắt và kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận và đánh giá cao việc Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam đã lựa chọn Thanh Hóa để triển khai dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công ty tiếp tục vận hành nhà máy theo đúng kế hoạch sản xuất, chú trọng sử dụng lao động địa phương, bảo đảm an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh nghiên cứu giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư thuộc thẩm quyền.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội

Làm việc với cán bộ chủ chốt các xã, phường thuộc thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung cũ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu năm 2026 đến nay. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như định hướng phát triển của các địa phương trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh đã phân tích, làm rõ những đề xuất, kiến nghị của các địa phương liên quan đến hoạt động giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư; công tác tái định cư; việc tăng chỉ tiêu đất cụm công nghiệp; hoạt động đầu tư công trình giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Qua gần 10 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy gặp nhiều khó khăn, song các địa phương thuộc thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung cũ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Từ năm 2026 trở đi tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%. Đây là chỉ tiêu cao trong các tỉnh, thành của cả nước, đòi hỏi sự vào cuộc, nỗ lực, tích cực của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị các xã, phường thuộc thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung cũ phải bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ của xã, phường mình để triển khai các nhiệm vụ sát với yêu cầu thực tiễn địa phương. Cùng với đó, nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện các quy hoạch thuộc thẩm quyền của xã, phường để tạo thêm dư địa mới, phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án, đầu tư, nhất là những dự án tồn động kéo dài để khơi thông nguồn lực. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; rà soát phương án tái định cư và có kế hoạch thu hồi đất theo tiến độ hằng tháng để thực hiện. Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đưa các khu, cụm công nghiệp vào hoạt động góp phần vào mục tiêu tăng trưởng và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến động giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đối với các xã, phường có dự án đường sắt tốc độ cao đi qua, khẩn trương thực hiện các dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng chí cũng lưu ý các địa phương tập trung hoàn thành dứt điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai theo kế hoạch của tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục duy trì thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, các hoạt động y tế, giáo dục và phát triển khoa học công nghệ theo đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời xử lý những vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở thật sự vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phong Sắc