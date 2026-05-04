Chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số

Lê Hợi
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/5, Chi bộ phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu, thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5/2026. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chiều 4/5, Chi bộ phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu, thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5/2026. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đảng viên dự buổi sinh hoạt chi bộ.

Báo cáo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Cao Nguyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu cho biết, trong tháng 4/2026, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm thông qua việc tổ chức quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Nội dung học tập tập trung vào các chuyên đề về công tác cán bộ, thi hành Điều lệ Đảng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Cao Nguyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu báo cáo tại buổi sinh hoạt.

Cùng với đó, Chi bộ triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, đoàn kết, yên tâm công tác. Sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Các đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chi bộ đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng, trong đó có báo cáo đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong quý I/2026 và kế hoạch triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, hoàn thiện hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống, xây dựng kế hoạch đánh giá an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh đó, Chi bộ tích cực tham gia góp ý các dự thảo của Trung ương liên quan đến đánh giá năng lực số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ hiệu quả các hội nghị trực tuyến của Trung ương và của tỉnh.

Công tác vận hành các phần mềm quản lý nhiệm vụ, cập nhật thông tin trên cổng điện tử, cũng như chuẩn bị các dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin được thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng viên thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Trong lĩnh vực cơ yếu, Chi bộ đã phối hợp tiếp nhận, cấp phát thiết bị mật mã, tổ chức quản lý chặt chẽ tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc cơ yếu luôn thông suốt, an toàn, đặc biệt trong các thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng. Việc cấp phát chữ ký số, thiết bị bảo mật cho cán bộ, công chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo mật thông tin trong hệ thống các cơ quan Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên thông qua sinh hoạt chi bộ, qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên.

Nhìn chung, trong tháng 4/2026, Chi bộ phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy.

Đảng viên chi bộ thảo luận tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào các nội dung như: Nâng cao chất lượng tham mưu trong cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; triển khai hiệu quả 4 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tiếp tục hoàn thiện, phát huy hiệu quả ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; quan tâm công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Chi bộ, nội dung sinh hoạt đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Đồng chí nhấn mạnh, việc các đồng chí lãnh đạo dự sinh hoạt chi bộ cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, qua đó nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tiến trình chuyển đổi số của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh.

Lê Hợi

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong đồng bào Phật giáo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp tổng kết 25 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2026, sáng 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo...
[E-Magazine]: Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2026) "Mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử"

(Baothanhhoa.vn) - Khẳng định ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời...
[Infographics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

(Baothanhhoa.vn) - Cách đây tròn 72 năm, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt. Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập...
Vinh dự tô thắm trang sử vàng của dân tộc

(Baothanhhoa.vn) - Cách đây hơn 7 thập kỷ, tại mặt trận Điện Biên Phủ nóng bỏng, với tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”, quân và dân Việt Nam đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta. Trong bản anh hùng...
