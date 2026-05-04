Các xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn cũ cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Chiều 4/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn cũ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Đánh giá chung cho thấy, thời gian qua, các địa phương thuộc thị xã Nghi Sơn cũ đã có nhiều nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến hoạt động giải ngân vốn đầu tư công; công tác giải phóng mặt bằng và làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương chưa được như mong muốn; trong đó kết quả giải ngân vốn đầu tư công của một số địa phương đạt dưới mức bình quân chung của tỉnh như phường Hải Bình, phường Hải Lĩnh...

Đại diện phường Hải Lĩnh báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ tại buổi làm viêc (ảnh chụp màn hình).

Tại buổi làm việc, đại diện các phường: Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn và các xã Các Sơn, Trường Lâm đã báo cáo làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại địa phương. Đồng thời, đề xuất một số vấn đề và kiến nghị tỉnh, ngành chức năng tiếp tục quan tâm tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền của địa phương.

Các địa phương cũng đã báo cáo khái quát kế hoạch thực hiện và khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm nhằm tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã phân tích, trả lời những đề xuất, kiến nghị của địa phương; đồng thời gợi ý giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và hoàn thành mục tiêu làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của 3 nhóm nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn cũ nói riêng và của cả tỉnh nói chung.

Đồng chí biểu dương sự nỗ lực của các xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn cũ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phường Đào Duy Từ - một trong những địa phương đạt kết quả tốt trên cả 3 nhóm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các xã, phường căn cứ số lượng dự án trên địa bàn và kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2026 của UBND tỉnh, xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình triển khai cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng. Rà soát quỹ đất tái định cư; công tác kiểm kê, áp giá đền bù, phương án bố trí tái định cư để thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các đồng chí bí thư cấp ủy cùng hệ thống chính trị của các địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định liên quan đến thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các xã, phường trong Khu Kinh tế Nghi Sơn rà soát, xác định cụ thể các khu tái định cư cần xây dựng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa khẩn trương thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư đã được giao vốn.

Liên quan đến hoạt động giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối với các dự án trên địa bàn do UBND xã, phường làm chủ đầu tư. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất để tạo nguồn thu từ đất triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng...

Về nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai, các xã, phường và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm lộ trình đã được UBND tỉnh xác định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: So với các xã, phường khác trong tỉnh, các xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn cũ đã, đang làm tốt nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai, do đó, các địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu, kế hoạch đề ra của tỉnh.

Phong Sắc