Thực hiện đồng bộ giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới

Trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Cẩm Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực sự thay đổi tư duy, hành động quyết liệt hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Tình hình kinh tế - xã hội duy trì ổn định, đạt kết quả tích cực

Từ ngày 1/7/2025, xã Cẩm Thủy chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Ngọc trước đây.

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã Cẩm Thủy tiếp tục duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Địa phương đã tích tụ đất đai đạt 45ha, bằng 50% kế hoạch; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Cụm công nghiệp Cẩm Sơn, mở rộng Nhà máy giày Cẩm Ngọc giai đoạn 2. Tăng cường công tác quản lý xây dựng, quy hoạch... Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 22,646 tỷ đồng, bằng 38,62% dự toán tỉnh giao.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường, tổ chức bộ máy của xã đã đi vào ổn định và đáp ứng yêu cầu.

Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Cẩm Thủy có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm trên trục Quốc lộ 217 và đường Hồ Chí Minh - tuyến giao thông quan trọng kết nối các xã miền núi với trung tâm tỉnh và các khu vực lân cận.

Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực sự đổi mới, thay đổi tư duy, hành động quyết liệt hơn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần định vị lại không gian phát triển và công tác quy hoạch theo hướng dài hạn, tránh tình trạng manh mún, chia cắt nhỏ lẻ, dẫn đến phân tán nguồn lực và khó thu hút đầu tư. Quy hoạch phải đặt trong tầm nhìn dài hạn, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa, từ đó tạo nền tảng phát triển bền vững.

Đặc biệt, địa phương cần quan tâm đến kết nối giao thông nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và đảm bảo sự liên kết vùng đồng bộ.

Địa phương cần nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh việc triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực địa tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Cẩm Phong cũ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cho rằng, đây là minh chứng điển hình cho việc tính toán bố trí xây dựng và khai thác, sử dụng các thiết chế, tiêu chuẩn của xã nông thôn mới; trong đó, bên cạnh đường, điện, trường, trạm thì các công trình về y tế, giáo dục, thể dục, thể thao cho thấy việc xác định chưa rõ và chưa xác đúng nhu cầu nên nhiều công trình thể dục, thể thao chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.

Trước thực trạng trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cho rằng, biện pháp cần phải triển khai ngay đó là rà soát lại các quỹ đất công cũng như các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới trước đây, nhìn từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để thấy rõ trách nhiệm trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả và sắp xếp lại.

Đồng thời, xã cần chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội huy động các tổ chức quần chúng tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao để phát huy hết công năng, không để tình trạng hoang hóa, xuống cấp trong khi người dân có nhu cầu về luyện tập thể dục, thể thao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt mục tiêu là gần dân, sát dân và khai thác một cách triệt để các hệ thống hạ tầng về xã hội, văn hóa, giao thông để phục vụ người dân. Do đó, lựa chọn đầu tư phải sát, đúng, không chạy theo chỉ tiêu sơ cứng dẫn đến không sát thực tiễn, gây lãng phí các công trình.

Quốc Hương