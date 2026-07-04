Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2026 và hội nghị trực tuyến với các địa phương

Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2026 và hội nghị trực tuyến với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP

Cùng chủ trì phiên họp có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, tháng 6 năm 2026, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp; vừa xử lý hiệu quả các vấn đề thường xuyên và tồn đọng kéo dài, vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, quý sau đạt kết quả cao hơn quý trước, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu cả năm.

Đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Để chuẩn bị cho 6 tháng cuối năm, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá sát thực tiễn, làm rõ những tồn tại, khó khăn, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách thể chế, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu các ý kiến phát biểu đi thẳng vào trọng tâm, nêu rõ trách nhiệm, kiến nghị cụ thể và cam kết các giải pháp thực hiện hiệu quả trong 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện ngân sách nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó có công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tham luận hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tham luận tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết, 6 tháng đầu năm 2026 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, xác định quý III và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, Thanh Hóa tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát huy tối đa công suất. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đưa khoảng 15 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào vận hành trong năm nay, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa sẽ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư xây dựng; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch, mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách. Về lâu dài, tỉnh tiếp tục bám sát quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Thanh Hóa sẽ rà soát toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tế, tập trung chỉ đạo quyết liệt từng ngành, từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận nhưng tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn. 6 tháng cuối năm còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

Định hướng 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng đã đề ra; tập trung điều hành linh hoạt, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nâng cao năng lực chống chịu trước những biến động từ bên ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý phải đặc biệt quan tâm thúc đẩy ba động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Những bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, tuyệt đối không để vốn đầu tư công chậm phát huy hiệu quả.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 còn rất nặng nề nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết thúc hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu kết thúc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nhấn mạnh yêu cầu kiên định mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng của Chính phủ, cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Ngay sau hội nghị, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, chưa đạt mục tiêu; đồng thời tổ chức các cuộc làm việc, gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Minh Hiếu