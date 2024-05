Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Bỉm Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ các cấp

Tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo Thấm nhuần tư tưởng từ bi cứu khổ của Đức Phật và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng, ni, phật tử tỉnh Thanh Hóa nói chung, thị xã Bỉm Sơn nói riêng luôn thể hiện tấm lòng từ tâm của người con Phật, mọi lúc, mọi nơi đều hăng hái cùng các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng các hoạt động từ thiện, nhân đạo do MTTQ phát động, như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”, Quỹ “Phòng, chống dịch bệnh COVID-19”... Giai đoạn 2019-2024, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bỉm Sơn đã duy trì các hoạt động từ thiện, nhân đạo, như: Thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế vào dịp tết cổ truyền và ngày lễ trọng; thăm, hỗ trợ đồng bào trong và ngoài tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt; ủng hộ quỹ khuyến học, chương trình nâng cánh ước mơ của học sinh địa phương; xây dựng nhà Đại đoàn kết và tham gia hiến máu nhân đạo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, ngày vì người nghèo, xóa nhà ở dột nát; duy trì “Bếp ăn tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa thị xã và bảo trợ 6 cháu mồ côi, có hoàn cảnh trên địa bàn thị xã... với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Trong đại dịch COVID-19, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, các tăng, ni, phật tử trên địa bàn thị xã đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng; quyên góp, ủng hộ trên 10 tấn nhu yếu phẩm, lương thực khô để chia sẻ cùng Nhân dân TP Hồ Chí Minh sớm vượt qua đại dịch. Sự tham gia, đồng hành của đông đảo tăng, ni, phật tử trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hiến chương của giáo hội, nội quy, quy chế hoạt động cụ thể thiết thực với mong muốn xây dựng cuộc sống tốt đẹp, yêu thương, trong tinh thần từ bi trí tuệ của Đức Phật. Thượng tọa Thích Tâm Chính Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Bỉm Sơn Tích cực phối hợp với MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn hiện có hơn 3.100 hội viên. Với vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ thị xã, nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh thị xã đã cụ thể hóa nhiều chương trình, cuộc vận động do MTTQ phát động bằng các công việc cụ thể như: “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo”; “Cựu chiến binh gương mẫu"; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả với nhiều tấm gương tiêu biểu và cách làm hay được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Đặc biệt chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, hàng năm, Hội Cựu chiến binh thị xã xây dựng kế hoạch GS, PBXH chuyển MTTQ lựa chọn, tổng hợp nội dung báo cáo cấp ủy phê duyệt. Các nội dung giám sát, phản biện tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến Nhân dân, các vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động GS, PBXH của các cấp hội cựu chiến binh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của hội nói riêng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Để thực hiện tốt hoạt động GS, PBXH, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh thị xã tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có chiều sâu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh về công tác GS, PBXH. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, kỹ năng của cán bộ hội trong GS, PBXH. Có giải pháp theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị đối thoại qua giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị sau giám sát, phản biện và góp ý, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại tá Lê Văn Thống Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận cơ sở Những năm qua, MTTQ phường Phú Sơn đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ khuyến học, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức để nâng cấp làm mới hạ tầng đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp... với số tiền hàng tỷ đồng. Nhờ vậy, bộ mặt các khu phố đã có sự thay đổi đáng kể, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo (năm 2023) giảm còn 1,53%; 6/6 khu phố, 3 cơ quan, đơn vị được công nhận văn minh đô thị, có 5/6 khu phố đạt văn hóa; 89% gia đình văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Hằng năm, 100% khu dân cư đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và biểu dương khen thưởng 27 tập thể, 45 cá nhân tiêu biểu; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 nhà Đại đoàn kết... Vận động Nhân dân trên địa bàn hiến hàng nghìn m2 đất làm đường giao thông, tiêu biểu như: khu phố 3, khu phố 6... Có được kết quả trên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, còn có sự nỗ lực của MTTQ phường, ban công tác mặt trận các khu phố trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp được sức mạnh của Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để tiếp tục phát huy những kết quả trong thời gian tới, cần chú trọng kiện toàn, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác vận động Nhân dân và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ MTTQ ở cơ sở và khu dân cư. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác mặt trận. Bên cạnh đó, MTTQ phường và ban công tác mặt trận khu phố tiếp tục lan tỏa, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo”, cách làm hay trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng phường Phú Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trương Ngọc Quang Bí thư Đảng ủy phường Phú Sơn Tích cực xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Thời gian qua, ban công tác mặt trận khu phố 3, phường Đông Sơn đã chủ động phối hợp với trưởng khu phố, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với sự tham gia của đông đảo các hộ dân trong khu phố. Nhân dân khu phố đã tích cực đóng góp ủng hộ gần 100 triệu đồng để giúp đỡ 2 hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết, thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Vì người nghèo”, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, hiệu quả mà cuộc vận động đã đạt được. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương thức vận động, đặc biệt là phát huy và nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu ủng hộ xây dựng quỹ, gương vượt khó, ý chí tự lực của các hộ nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì thực hiện tốt Tháng cao điểm vì người nghèo hàng năm; công khai, dân chủ, minh bạch công tác vận động, xây dựng, quản lý Quỹ “Vì người nghèo”. Đối với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, cùng với việc làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, ban công tác mặt trận các thôn, khu phố phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư; gắn kết chặt chẽ việc tổ chức ngày hội với phát động, sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khu phố. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tính sáng tạo, chủ động và tự quản của Nhân dân ở cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động ngày hội của cán bộ, Nhân dân, góp phần khơi dậy sức mạnh toàn dân ở khu dân cư, động viên Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Trương Văn Thi Phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu phố 3, phường Đông Sơn