CEO Ngô Trang Nhà thiết kế kiêm nhà sáng lập VIKOR Uniform

CEO Ngô Trang là nhà sáng lập của VIKOR - người đặt nền móng cho thương hiệu thời trang chất lượng, uy tín. Thời trang VIKOR được biết đến là biểu tượng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và tự tin cá nhân.

Châm ngôn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của VIKOR mà chị Ngô Trang luôn đề cao là “Not only uniform, but also fashion". Điều này khẳng định VIKOR không chỉ mang lại những trang phục, đồng phục chất lượng mà còn thể hiện phong cách riêng biệt của bản thân. Hãy cùng theo dõi hành trình phát triển của CEO Ngô Trang trong ngành thời trang thông qua bài viết này nhé!

1. Nhà thiết kế Ngô Trang - CEO Nhà sáng lập VIKOR

Nhà thiết kế Ngô Trang là CEO tài năng đã sáng lập nên thương hiệu VIKOR. Không chỉ sở hữu tài năng thiết kế, chị còn là một người quản lý xuất sắc góp phần quan trọng trong sự thành công của thương hiệu. Với sự tài lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, CEO Nguyễn Trang đã dẫn dắt đồng phục VIKOR qua nhiều khó khăn để khẳng định vị trí vững chắc trong thị trường may mặc như ngày hôm nay. Không chỉ là một biểu tượng trong ngành thời trang, chị còn là nguồn động viên và truyền cảm hứng cho những ai muốn theo đuổi đam mê trong lĩnh vực này.

2. Quy trình dịch vụ tại VIKOR

Đến với VIKOR, khách hàng luôn nhận được những sản phẩm chất lượng. Bên cạnh đó, VIKOR hứa hẹn sẽ đem đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn quy trình dịch vụ chi tiết tại VIKOR:

- Tư vấn: Đây là giai đoạn đầu tiên trong quy trình dịch vụ tại VIKOR. Nhân viên sau khi nắm được đầy đủ thông tin của khách hàng, sẽ tư vấn chi tiết sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Qua đó, khách hàng sẽ có được cái nhìn nhận tổng quan, dễ dàng lựa chọn mẫu đồng phục phù hợp cho đơn vị mình.

- Thiết kế: Bộ phận này sẽ tìm hiểu thông tin về lĩnh vực, ngành nghề của khách hàng để đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Các mẫu thiết kế cần phù hợp với công việc và thể hiện được tính nhận diện thương hiệu.

- May và duyệt mẫu: Sau khi mẫu thiết kế hoàn thiện, VIKOR sẽ chuyển trang phục cho khách hàng xem và duyệt. Bộ phận kỹ thuật cần kiểm tra nghiêm ngặt, chi tiết các thông số của đồng phục.

- Phòng mẫu: Đây là giai đoạn mà một lực lượng có chuyên môn cao sẽ tạo form và test nguyên liệu. Thợ may cần đảm bảo về cả tính thẩm mỹ và mang đến sự thoải mái cho người mặc.

- Xưởng sản xuất: VIKOR đầu tư xưởng sản xuất với nhiều máy móc, công nghệ hiện đại. Nhân công tại xưởng may được tuyển chọn kỹ lưỡng với tay nghề, kỹ năng cao để đảm bảo chất lượng của thành phẩm.

- Kho vải: Kho vải ở VIKOR được cập nhật liên tục theo xu hướng mới nhất. Vải đạt chất lượng cao, màu sắc đa dạng và giá thành đáp ứng phân khúc theo khả năng tài chính của khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn. VIKOR luôn đề xuất loại vải phù hợp với khí hậu từng mùa, từng vùng để đem đến sự thoải mái cho người mặc.

- Kiểm hàng: Đây là bộ phận sẽ kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng và loại bỏ những sản phẩm lỗi không đúng với các thông số chi tiết đã được duyệt.

- Đóng gói và giao hàng: Sản phẩm sẽ được đóng gói và giao đến khách hàng sau khi kiểm duyệt. Trong quá trình đóng gói, đồng phục cần được giữ nguyên form dáng. Sau khi khách nhận hàng thì VIKOR sẽ nghiệm thu hợp đồng và kết thúc quy trình dịch vụ tại VIKOR.

3. Những dự án đồng phục tiêu biểu của VIKOR

Các thiết kế đồng phục tại VIKOR đều nổi bật với kiểu dáng hiện đại, sang trọng. Các mẫu thiết kế hợp thời đại và đem lại cảm giác thoải mái cho người mặc. Đặc biệt, các thiết kế đều được may với chất liệu cao cấp, sở hữu độ nhận dạng thương hiệu cao. Sau đây là một số dự án tiêu biểu của VIKOR:

- Đồng phục Mercedes - Benz: Thiết kế đồng phục của Mercedes - Benz nổi bật với màu trắng, đen kết hợp với sọc xanh trắng. VIKOR đã sử dụng hất liệu cao cấp và form dáng hiện đại giúp tổng quan trang phục hài hòa, sang trọng.

- Đồng phục Mobifone: Đồng phục sở hữu form dáng ôm người mang đến sự trẻ trung và năng động cho người mặc. Với ba tông màu xanh, trắng, đen cùng chất liệu cao cấp, co giãn tốt giúp người dùng thoải mái khi mặc.

- Đồng phục Vietinbank: Đồng phục Vietinbank được thiết kế với sơ mi bản cổ nhỏ hiện đại. Kết hợp với chân váy suông hoặc quần tây được may từ chất liệu vải cao cấp, người dùng sẽ cảm thấy thoải mái trong quá trình sinh hoạt. Đặc biệt, logo thêu sắc nét ở manset tay áo và cà vạt nam đem lại sự chuyên nghiệp và độ nhận dạng thương hiệu cao.

Với phương châm “Not only uniform, but also fashion”, CEO Ngô Trang khẳng định VIKOR là một thương hiệu đồng phục uy tín. Với niềm đam mê không ngừng trong thiết kế và tầm nhìn sáng tạo, chị đã mang đến một cái nhìn mới mẻ trong lĩnh vực thời trang. Hãy đến với VIKOR - nơi nâng tầm phong cách, vẻ đẹp.

