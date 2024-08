Cấy răng Implant - Giải pháp khôi phục hàm răng chắc khỏe

Cấy răng Implant là một trong những biện pháp nha khoa hiện đại được nhiều khách hàng lựa chọn. Với phương pháp này, các chức năng về răng hàm và tính thẩm mỹ sẽ được cải thiện rõ rệt. Vậy cấy răng Implant có những ưu điểm gì nổi bật và nên cấy răng Implant ở đâu? Nội dung bài viết dưới đây sẽ cập nhật thông tin chi tiết nhất.

Cấy răng Implant là gì?

Cấy răng Implant là kỹ thuật trồng răng giả thay cho răng thật bị mất bằng cách cấy trụ kim loại có chất liệu từ titanium vào xương hàm. Trụ implant khi được tích hợp với xương hàm sẽ cho ra một chân răng mới vững chắc. Quy trình hoàn thiện chiếc răng giả sẽ hoàn thành khi bác sĩ gắn Abutment và mão răng sứ.

Những trường hợp nên cấy răng Implant để mang lại hiệu quả cao:

- Người mất răng 1 cái hoặc nhiều cái.

- Người đã mất răng đã mất 1 hàm hoặc 2 hàm.

- Người mất răng đã lâu và đã bị tiêu xương hàm.

- Người mất răng do các bệnh lý hay tai nạn.

- Người lớn tuổi bị mất răng.

Ưu nhược và nhược điểm của biện pháp cấy răng Implant

Ưu điểm

Cấy răng Implant có nhiều điểm vượt trội, mang lại khả năng ăn nhai giống tình trạng ban đầu lên đến 95%

Với phương pháp này, bệnh nhân có thể khắc phục được tình trạng tiêu xương do mất răng gây ra. Lý do là bởi trụ Implant được cấy ghép vào xương hàm có khả năng phòng tránh được tình trạng tiêu xương, tụt lợi. Từ đó, cấu trúc khuôn mặt sẽ được bảo vệ chặt chẽ.

Cấy răng Implant được ưa chuộng bởi có tuổi thọ cao. Có thể sử dụng lên tới hơn 25 năm khi tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài độ bền, phương pháp này còn mang đến tính thẩm mỹ cao.

Tại vị trí răng thật bị mất, răng Implant luôn được phục hình độc lập. Phương pháp này không tác động đến hay làm ảnh hưởng đến các răng xung quanh. Do đó, răng thật luôn được bảo tồn tối đa và giảm được tình trạng mất thêm các răng xung quanh. Nhờ vào các trang thiết bị tân tiến, quy trình cấy răng Implant luôn được thực hiện trong thời gian nhanh chóng, hạn chế được sự đau nhức. Cảm giác ê ẩm nhẹ chỉ diễn ra vài ngày sau khi cấy ghép.

Nhược điểm

Tuy có nhiều ưu điểm nổi bật nhưng cấy răng Implant vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Chi phí được xem là mắc nhất trong các phương pháp phục hồi răng bị mất. Khi so sánh với làm cầu răng sứ và hàm giả tháo lắp thì phương pháp cấy răng Implant thường có thời gian điều trị lâu dài hơn.

