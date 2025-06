“Cầu nối” đưa nghị quyết vào cuộc sống

Công tác tuyên truyền miệng (TTM) được huyện Nga Sơn xác định là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ nhận thức đó, huyện đã phát huy vai trò “cầu nối” của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) trong việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Cán bộ thôn Trung Tiến đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn công nhận thôn Trung Tiến đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Về thôn Trung Tiến, xã Nga Hải, chúng tôi cảm nhận được sự “thay da đổi thịt” của một vùng quê thuần nông, với những tuyến đường bê tông, thảm nhựa được kết nối liên hoàn và các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang. “Luồng gió” của Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM “thổi đến” mang theo nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước kết hợp cùng lòng dân, sức dân nơi đây đưa Trung Tiến trở thành vùng quê đáng sống.

Thôn Trung Tiến có 145 hộ dân, với 462 nhân khẩu. Với vai trò Bí thư chi bộ thôn kiêm TTV cơ sở, bà Đỗ Thị Hằng luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác TTM đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Vì vậy, tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ và họp thôn, bà đều tranh thủ thời gian để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, nói cho dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ XDNTM, NTM kiểu mẫu, thôn thông minh. Từ chỗ làm tốt công tác tuyên truyền, thôn đã khơi dậy được sức dân cho nhiệm vụ XDNTM kiểu mẫu và thôn thông minh. Theo đó, Nhân dân đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường giao thông, chỉnh trang, nâng cấp các công trình dân sinh, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Nhờ lòng dân, sức dân kết hợp với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, thôn đã hoàn thành nhiệm vụ XDNTM kiểu mẫu vào cuối năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được trong XDNTM kiểu mẫu và mô hình thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, bà Hằng cùng với tập thể chi ủy, ban công tác mặt trận thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng Trung Tiến trở thành thôn thông minh. Bám sát kế hoạch, thôn đã tập trung đầu tư xây mới, nâng cấp sửa chữa các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Đồng thời, đầu tư nâng cấp hệ thống loa truyền thanh theo công nghệ số, lắp đặt đường truyền trực tuyến, camera an ninh trên các tuyến đường trục thôn và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Đó còn là việc lãnh đạo thôn đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào trong các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp; tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thôn chấp nhận thanh toán điện tử đạt 100%... Với sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cuối năm 2024 Trung Tiến đã “về đích” thôn thông minh.

Nhận thức được vai trò hạt nhân của đội ngũ BCV, TTV cơ sở trong việc “nói cho dân hiểu” chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, những năm qua, huyện Nga Sơn đã tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới”. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ BCV, TTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, tinh thông nghiệp vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng Nhân dân. Hiện nay, huyện có 24 ban tuyên giáo xã, thị trấn, với 215 thành viên; 31 BCV, 558 TTV và 15 cộng tác viên dư luận xã hội.

Cùng với rà soát, kiện toàn về tổ chức, huyện còn quan tâm đến chế độ, chính sách và bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ BCV, TTV. Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và 24 xã, thị trấn chọn cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ TTM cho đội ngũ BCV, TTV, cộng tác viên dư luận xã hội do tỉnh tổ chức. Thông qua tập huấn đã bổ sung, nâng cao kỹ năng, cập nhật những nội dung, phương pháp mới về công tác TTM cho đội ngũ BCV, TTV, cộng tác viên dư luận xã hội. Nhờ vậy, hoạt động của đội ngũ này ngày càng đi vào nền nếp, trở thành lực lượng tinh nhuệ trên lĩnh vực tư tưởng và công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Đồng thời, hoạt động BCV, TTM đã trở thành vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh phòng ngừa, phản bác âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cụ thể, hoạt động BCV được huyện duy trì đều đặn hằng tháng. Mỗi năm, huyện tổ chức 12 hội nghị BCV, với số lượng trung bình 120 người tham gia/hội nghị. Ở cấp cơ sở, các đồng BCV thường được dành từ 30 đến 45 phút trong hội nghị Đảng ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai nội dung đã được tiếp thu tại hội nghị BCV cấp huyện và những vẫn đề lớn của địa phương. Đối với đội ngũ TTV, đã bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân, từ đó trực tiếp tuyên truyền, định hướng dư luận và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Có thể nói, công tác TTM, hoạt động của đội ngũ BCV, TTV huyện Nga Sơn đã có bước đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Đáng nói, thông qua hoạt động TTM đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Trần Thanh