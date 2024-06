Cập nhật bảng giá đổ bê tông tươi mới nhất tại Công ty Bê tông Phú Lộc

Ngày nay, nhu cầu sử dụng bê tông tươi cho các công trình đang ngày một tăng mạnh. Bên cạnh những yếu tố về chất lượng, thì giá cả cũng là điều mà nhiều người quan tâm đầu tiên. Để cập nhật chi tiết bảng giá đổ bê tông tươi hiện nay là bao nhiêu, mọi người có thể tham khảo tại Công ty Bê Tông Phú Lộc.

Giá đổ bê tông tươi hiện nay có đắt không?

Với nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn bê tông trộn trước đây, bê tông tươi đang rất được ưa chuộng và sử dụng nhiều tại các công trình từ dân dụng cho đến các hạ tầng lớn. Nếu so sánh về chất lượng thì bê tông tươi tốt hơn nhiều so với bê tông trộn. Tuy nhiên, nếu so về mức giá thì bê tông tươi có đắt hơn hay không? Câu trả lời là “Có"!

Nhưng nếu xét đến những khía cạnh ưu điểm mà bê tông tươi mang lại thì giá bê tông tươi không đắt như mọi người nghĩ. Bởi sử dụng bê tông tươi sẽ đảm bảo được chất lượng đồng đều, tiết kiệm thời gian và công sức. Từ đó mang đến độ bền và độ chính xác cao hơn.

Theo mặt bằng chung của thị trường hiện nay thì giá đổ bê tông tươi sẽ dao động trong khoảng từ 1.1 - 1.4 triệu đồng cho một mét khối. Tùy vào nhiều yếu tố như: Khu vực địa lý, chất lượng và loại bê tông, khối lượng đặt hàng, cũng như các chi phí liên quan đến vận chuyển và nhân công mà giá đổ bê tông tươi sẽ chênh lệch ít nhiều.

Do đó mà mọi người có nhu cầu cần đổ bê tông tươi thì nên tìm hiểu mức giá cụ thể tại thời điểm để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Một địa chỉ cung cấp bảng giá đổ bê tông tươi chi tiết, được cập nhật thường xuyên và cực kỳ cạnh tranh trên thị trường mà mọi người nên tham khảo chính là Công ty Bê tông Phú Lộc.

Là một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp bê tông tươi cho thị trường miền Nam. Công ty Bê tông Phú Lộc luôn tự hào khi được cung cấp sản phẩm chất lượng nhất, kiến tạo nên những công trình bền vững. Có gần 10 năm kinh nghiệm, am hiểu sâu về những nhu cầu cần thiết của khách hàng đối với thị trường bê tông tươi. Công ty Bê tông Phú Lộc luôn cập nhật thường xuyên bảng giá đổ bê tông cho mọi người xem và đưa ra lựa chọn. Theo đó, bảng giá mới nhất tại Công ty Phú Lộc được cập nhật cách đây không lâu là:

Mac bê tông Đơn vị tính Độ sụt (cm) Đơn giá (VNĐ/m3) M200R28 m3 10±2 1.130.000 M250R28 m3 10±2 1.180.000 M300R28 m3 10±2 1.230.000 M350R28 m3 10±2 1.280.000

Trên đây là bảng giá bê tông tươi mới nhất do công ty Bê Tông Phú Lộc cung cấp. Mức giá sẽ dao động tùy vào thời điểm gia tăng giá vật liệu trộn bê tông. Đối với mức giá bơm bê tông tươi, mọi người có thể ghé trực tiếp đến website của công ty hoặc liên hệ đến hotline 0903 071 734 để nhân viên tư vấn kỹ hơn.

Vì sao nên chọn đổ bê tông tươi tại Công ty Bê tông Phú Lộc?

Là một đơn vị uy tín hàng đầu, sở hữu hệ thống 3 chi nhánh lớn tại Tp.Hồ Chí Minh, công ty bê tông Phú Lộc luôn là đơn vị được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Bởi vì:

- Chất lượng bê tông luôn được cam kết đảm bảo tốt nhất cho khách hàng.

- Giá bê tông tươi luôn cạnh tranh trên thị trường. Cung cấp chiết khấu cao cho khách hàng đối tác hoặc đặt bê tông với khối lượng lớn.

- Quy trình làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ hợp đồng chi tiết đảm bảo quyền lợi cho đôi bên.

- Đội ngũ nhân viên luôn nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng bất cứ lúc nào.

- Cung cấp các dịch vụ bê tông tươi toàn diện cho khách hàng. Tính toán và đưa ra loại bê tông tươi phù hợp, tiết kiệm nhất trong từng hạng mục.

Nhìn vào những dự án lớn siêu thành công của Công ty Bê Tông Phú Lộc như: Tòa Kingston Residence tại 146 Nguyễn Văn Trỗi, tòa The Western Capital tại 116 Lý Chiêu Hoàng hay hệ thống Nhà máy Xử lý nước Đa Phước,... Mọi người có thể an tâm khi lựa chọn Bê Tông Phú Lộc là nhà cung cấp bê tông tươi cho mọi công trình.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHÚ LỘC - Địa chỉ: 17 Phạm Hùng, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Hotline: 0903 071 734 - Email: betongphuloc17@gmail.com - Website: https://betongphuloc.vn/

