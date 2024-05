Bùng nổ sự kiện giới thiệu The Pathway - “huyết mạch phồn hoa” nơi phố biển Sầm Sơn

Ngày 18/5, sự kiện giới thiệu dự án The Pathway thuộc đại đô thị Sun Grand Boulevard, thành phố Sầm Sơn với chủ đề “Huyết mạch phồn hoa” đã diễn ra trong không khí tưng bừng, thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư xứ Thanh và các tỉnh miền Bắc.

Đại diện Sun Property chia sẻ về dấu ấn Sun Group trên hành trình lột xác của du lịch Sầm Sơn và xứ Thanh.

Ra đời sau và kế thừa toàn bộ hệ thống tiện ích đã hiện hữu tại khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn, The Pathway được xem là sản phẩm “sinh ra ở vạch đích” thuộc hệ sinh thái Sun Group tại Sầm Sơn. Dự án cũng đón đầu con số hàng triệu lượt du khách đến tham quan mỗi năm tại “kinh đô du lịch” của miền Bắc. Đó là lý do sự kiện giới thiệu The Pathway cuối tuần qua tạo sức hút mạnh mẽ với giới đầu tư xứ Thanh.

“Mảnh ghép” nâng tầm đô thị biển Sầm Sơn

Sự kiện được tổ chức tại khách sạn Central, trung tâm TP Thanh Hóa đã đưa hơn 500 quan khách ngược thời gian trải nghiệm chuyến hành trình làm đẹp miền đất “Thanh kỳ khả ái” của Sun Group trong suốt nửa thập kỷ đã qua.

Đến với xứ Thanh, sứ mệnh “làm đẹp vùng đất” của Sun Group được tạo bệ phóng mạnh mẽ nhờ ưu thế vượt trội của Tỉnh về diện tích, dân số, tài nguyên thiên nhiên cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng hàng đầu cả nước. Đặc biệt tại Sầm Sơn, là nền tảng từ vị thế “điểm nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương” và sức hút của bãi biển đẹp, đông khách bậc nhất miền Bắc.

Năm 2020, khi Sun Group khởi công tổ hợp dự án trị giá hơn 1 tỷ USD, ít ai định hình được hết những sản phẩm du lịch mà Tập đoàn tham vọng kiến tạo ở Sầm Sơn. Để rồi mùa hè 2024, khi quảng trường biển Sầm Sơn chính thức khánh thành với diện mạo khang trang, rạng rỡ dưới pháo hoa và ánh đèn của các khu phố thương mại, show trình diễn nhạc nước hằng đêm, người ta mới ngạc nhiên và thán phục hành trình lột xác của du lịch Sầm Sơn và xứ Thanh.

Đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư tham dự sự kiện.

Với thiên thời địa lợi, Sầm Sơn cũng đang trở thành điểm sáng trong bức tranh dần khởi sắc của thị trường bất động sản Việt Nam. Tại sự kiện, khách mời đã được lắng nghe phân tích chuyên sâu của các chuyên gia, đại diện Sun Property và đại lý phân phối dự án The Pathway về tiềm năng và giá trị riêng biệt của BĐS Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Theo đó, với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn vốn tín dụng, các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản cả nước đang đón nhận nhiều yếu tố tích cực để bắt đầu một chu kỳ mới với xu hướng phục hồi trong năm 2024.

“Đây là thời điểm phù hợp để đầu tư BĐS tại các địa bàn có lợi thế về du lịch, giao thông thuận tiện kết nối với Hà Nội. Đặc biệt với dòng sản phẩm căn hộ sát biển sẽ dễ thanh khoản và cân đối về dòng tiền; vừa đem đến môi trường sống lý tưởng, vừa thuận lợi kinh doanh cho thuê”, đại diện một đơn vị phân phối The Pathway khẳng định.

Sự ra đời của tổ hợp căn hộ cao tầng hiện đại như The Pathway cũng sẽ là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái tỷ đô mà Sun Group đang tâm huyết đầu tư, mục tiêu đưa Sầm Sơn trở thành một trong những đô thị du lịch biển hàng đầu cả nước.

Sống lý tưởng, đầu tư đắc thắng tại “huyết mạch phồn hoa” của Sầm Sơn

Theo đại diện Sun Property, tổ hợp The Pathway tự hào sở hữu một vị trí đắc địa, không thể hoàn mỹ hơn, nằm dọc theo đại lộ ánh sáng Sun Grand Boulevard và dẫn trực tiếp đến quảng trường biển Sầm Sơn. Đây là “trái tim” của hệ sinh thái Sun Group, tâm điểm du lịch của Sầm Sơn, nơi thu hút hàng triệu du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng mỗi năm.

Với vị trí trung tâm và sát biển, The Pathway không chỉ là chốn an cư lý tưởng cho những ai tìm kiếm một lối sống đẳng cấp, thư thái; mà còn là cơ hội đầu tư đầy hấp dẫn cho người thành đạt xứ Thanh.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Sun Property phát biểu tại sự kiện.

Thông qua các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, những thước phim chân thực và bài thuyết trình sâu sắc của chủ đầu tư, khách hàng The Pathway đã có cảm nhận rõ nét về “tọa độ sống” giàu trải nghiệm và bản sắc văn hóa sắp sửa hiện diện tại phố biển.

Bên cạnh quảng trường xanh mát với mô hình hòn trống mái, tiểu cảnh lấy cảm hứng từ biểu tượng trống đồng Đông Sơn, hay sân khấu trình diễn nhạc nước được ví như “góc Singapore tại xứ Thanh”..., các khu phố thương mại nhộn nhịp cùng những lễ hội đường phố, chương trình nghệ thuật hoành tráng được tổ chức thường xuyên, sẽ biến không gian bao quanh The Pathway trở thành bản hòa ca đa sắc màu của những giai điệu bình yên lẫn thanh âm sôi động, mang đến cho chủ nhân giá trị tinh thần không thể đo đếm.

Căn hộ The Pathway vừa hòa mình với thiên nhiên Sầm Sơn vừa tận hưởng nhịp đập sôi động của phố thị.

Trải nghiệm sống phồn hoa của cư dân tương lai The Pathway cũng sẽ được bồi đắp thêm giá trị khi tổ hợp Sun World Sam Son cách đó không xa, chính thức đi vào hoạt động trong tháng 6/2024. Lễ khai trương đón khách sẽ mở màn cho chuỗi hoạt động lễ hội mùa hè hấp dẫn và vô vàn sản phẩm du lịch mà Sun Group âm thầm kiến tạo cho du lịch xứ Thanh.

Điều này mở ra cơ hội “hốt bạc” từ kinh doanh cho thuê với The Pathway khi dòng khách khổng lồ đổ về công viên Sun World và lễ hội mùa hè tại Sầm Sơn sẽ ngày một gia tăng, trong khi hạ tầng lưu trú hiện nay khó lòng đáp ứng. Minh chứng là công suất phòng đạt đỉnh trong dịp lễ 30/4, 1/5 vừa qua tại thủ phủ du lịch xứ Thanh.

The Pathway mang đến dòng sản phẩm giúp nâng tầm cuộc sống của người dân xứ Thanh.

Không để giới đầu tư nóng lòng lâu hơn, tại sự kiện, Sun Property đã giới thiệu dòng căn hộ sát biển tiên phong tại Sầm Sơn với với thiết kế linh hoạt nhiều loại hình: studio (35m2), căn 1 - 3 phòng ngủ (từ 54m2 - 79m2), căn 1 phòng ngủ + 1 (48m2). Các căn hộ The Pathway có lợi thế đa dạng công năng khai thác, phù hợp với nhu cầu an cư của từng cá nhân, đại gia đình hay cho mục đích đầu tư, kinh doanh nghỉ dưỡng.

Sun Property hiện đang đưa ra chính sách chiết khấu hấp dẫn cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, khách hàng còn dễ dàng sở hữu căn hộ The Pathway với gói vay ưu đãi từ đối tác chiến lược – Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thiết kế dành riêng cho dự án này. Theo đó, khách hàng có thể vay vốn tối đa lên tới 70% giá trị bất động sản và được hỗ trợ lãi suất ưu đãi lên tới 24 tháng. Thời hạn vay tối đa 25 năm, thời gian ân hạn gốc lên tới 36 tháng. Ngoài ra, khách hàng được miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Đặc biệt, trong trường hợp khách hàng vay vốn với tỷ lệ tối đa 60% giá trị tài sản đảm bảo, sẽ được áp dụng thêm chương trình giảm tối đa 1% lãi suất cho vay so với mức thông thường.

