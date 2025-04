Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan: Liệu có dẫn tới chiến tranh toàn diện?

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bất ngờ leo thang sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Ấn Độ vào ngày 22/4 vừa qua. Liệu căng thẳng này có dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai nước ở Nam Á?

Toan tính của các bên

Ngày 22/4 (giờ địa phương), một vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thung lũng Baisaran, gần Pahalgam, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, đã khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là du khách Ấn Độ theo đạo Hindu. Nhóm The Resistance Front (TRF), một nhánh của tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ấn Độ cáo buộc Pakistan hỗ trợ các nhóm khủng bố xuyên biên giới và đã phản ứng mạnh mẽ.​

Trong vòng 24 giờ sau vụ tấn công, Ấn Độ đã đình chỉ Hiệp định Nước sông Ấn năm 1960, đóng cửa biên giới, hủy bỏ thị thực của công dân Pakistan, và trục xuất các nhà ngoại giao Pakistan. Pakistan đã đáp trả bằng cách đình chỉ Hiệp định Shimla, đóng cửa không phận và biên giới, cắt đứt quan hệ thương mại, và yêu cầu các nhà ngoại giao Ấn Độ rời khỏi nước này. Cả hai bên đã tiến hành các cuộc đụng độ quân sự dọc theo Đường Kiểm soát (LoC) và triển khai lực lượng hải quân và không quân tại các khu vực chiến lược.

Không giống những cuộc chiến tranh tổng lực trong thế kỷ XX, đối đầu giữa Nga và phương Tây ngày nay không bắt đầu bằng một tuyên bố chiến tranh, và có lẽ cũng sẽ không kết thúc bằng một hiệp định hòa bình. Đây là cuộc chiến qua lệnh trừng phạt, các gói viện trợ quân sự, chiến dịch thông tin, và các trận địa ảo trong không gian mạng. Mọi thứ đều được điều khiển từ xa, qua lớp vỏ ngụy trang ngoại giao và truyền thông. Trong ba năm qua, thế giới đã chứng kiến một cuộc chiến mà không bên nào thực sự “thắng” hay “thua”, nhưng đều bị tiêu hao: về kinh tế, lòng tin, và vị thế toàn cầu.

Tuy nhiên, nhìn về phương Đông, chỉ trong 2 ngày, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan có thể leo thang từ một vụ nổ súng biên giới thành một cuộc chiến tranh giới hạn, với các đòn răn đe hạt nhân nhanh chóng được kích hoạt. Có nhiều yếu tố thúc đẩy “bánh răng” của cuộc xung đột chuyển hướng nhanh đến vậy.

Thủ tướng Narendra Modi không chỉ là một chính trị gia - ông tự định vị mình là người bảo vệ cộng đồng Hindu trong một đất nước có truyền thống đa tôn giáo. Là thủ lĩnh của Đảng Bharatiya Janata (BJP), vốn xuất thân từ phong trào Hindutva, ông gắn chặt hình ảnh chính trị của mình với chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, đề cao niềm tự hào Ấn Độ giáo và chủ quyền quốc gia cứng rắn. Trong mắt Thủ tướng Narendra Modi và các cử tri ủng hộ ông, bất kỳ hành động bạo lực nào nhắm vào người Hindu - đặc biệt nếu diễn ra trên lãnh thổ Ấn Độ - đều mang tính xúc phạm cá nhân và chính trị sâu sắc. Việc không đáp trả một cách mạnh mẽ sẽ bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối - điều không thể chấp nhận được trong cấu trúc quyền lực mà ông xây dựng.

Bởi vậy, vụ tấn công khủng bố tại Kashmir không chỉ là một sự kiện an ninh, mà là một thách thức trực tiếp đối với vai trò lãnh đạo và tư tưởng của Thủ tướng Modi. Đó là lý do khiến phản ứng từ New Delhi diễn ra với tốc độ và cường độ bất thường - gần như ngay lập tức chuyển hướng từ ngoại giao sang đối đầu.

Trong khi New Delhi phản ứng quyết liệt với vụ khủng bố, thì phía Islamabad bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời yêu cầu phía Ấn Độ cung cấp bằng chứng cụ thể về sự liên quan của Pakistan. Tuy nhiên, chính phủ Pakistan cũng không bỏ lỡ cơ hội để chuyển mình sang thế đối đầu, dường như với một sự chủ động và nhiệt tình rõ rệt.

Thực tế là Islamabad đang cần một lý do để chuyển hướng dư luận khỏi tình trạng hỗn loạn trong nước. Sau vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan - một nhân vật có sức lôi cuốn đại chúng và là biểu tượng phản kháng chống lại giới tinh hoa truyền thống - đất nước tiếp tục bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn, với sự bất mãn gia tăng từ tầng lớp trung lưu và thanh niên. Trong bối cảnh đó, một cuộc khủng hoảng đối ngoại - đặc biệt là với kẻ thù lâu đời là Ấn Độ - là công cụ hữu hiệu để tạo ra hiệu ứng “đoàn kết dân tộc”, giúp chính quyền hiện tại củng cố quyền kiểm soát.

Bài học của lịch sử Pakistan cho thấy: không có chất kết dính nào hiệu quả hơn trong chính trị nội bộ Pakistan bằng “lòng thù địch với Ấn Độ”. Từ thời Zia-ul-Haq đến Musharraf, và giờ là trong thế hệ lãnh đạo mới, các cuộc khủng hoảng với Ấn Độ thường được sử dụng như một công cụ để phân tán sự chú ý khỏi nội bộ rối ren và hợp pháp hóa vai trò của quân đội trong đời sống chính trị.

Coi chừng vượt tầm kiểm soát

Nhiều ý kiến cho rằng, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan hiện nay khó có thể trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Nguyên nhân là bởi cả hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân; sự răn đe chiến lược này tạo ra một thế cân bằng mong manh, nơi bất kỳ hành động quân sự nào cũng có nguy cơ leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát - điều mà cả New Delhi lẫn Islamabad đều không mong muốn.

Bên cạnh yếu tố hạt nhân, cộng đồng quốc tế - đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc và Nga - luôn đóng vai trò trung gian kiềm chế căng thẳng. Các nước lớn không mong muốn sự bất ổn tại Nam Á ảnh hưởng đến thương mại, đầu tư và an ninh toàn cầu.

Mặt khác, cả Ấn Độ và Pakistan đều đang đối mặt với nhiều vấn đề nội bộ: từ kinh tế, thất nghiệp, đến biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị. Chiến tranh không chỉ gây thiệt hại về người và của, mà còn làm suy yếu các nỗ lực phát triển quốc gia trong dài hạn.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy một sự leo thang đáng lo ngại. Việc đình chỉ Hiệp định Nước sông Ấn, một thỏa thuận quan trọng về chia sẻ nguồn nước, có thể dẫn đến một cuộc “chiến tranh nước” giữa hai quốc gia, đặc biệt khi Pakistan phụ thuộc vào nguồn nước từ các con sông bắt nguồn từ Ấn Độ. Trong khi đó, các cuộc đụng độ quân sự dọc theo LoC, việc triển khai lực lượng hải quân và không quân, cùng với các hành động quân sự khác, cho thấy một sự chuẩn bị chiến tranh rõ rệt từ cả hai bên.

Bất kể lý do đằng sau sự leo thang hiện tại - dù là tức giận, thù hận hay một chiến lược khủng bố có chủ đích - những kẻ khủng bố thực sự đang điều khiển hai quốc gia hạt nhân lớn như Ấn Độ và Pakistan, buộc họ phải nhảy theo giai điệu mà chúng đặt ra. Tình hình ngày càng trở nên khó kiểm soát, và sự phát triển của các sự kiện hiện nay có thể dẫn đến những diễn biến không thể đoán trước.

Mục tiêu của các nhóm khủng bố là kích động bạo lực, đủ để khiến Pakistan bị cuốn vào cuộc đối đầu, và đặc biệt là khiêu khích Ấn Độ hành động theo cách làm bùng lên phẫn nộ trong cộng đồng Hồi giáo Kashmir. Việc “đẩy nóng” tình hình khu vực Ladakh - nơi có nhiều tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc - sẽ không chỉ khiến khu vực rơi vào bất ổn, mà còn lôi kéo Trung Quốc vào cuộc xung đột, phá hoại mối quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh.

Nếu những kẻ khủng bố thành công trong việc kích động cuộc đối đầu này, thì điều đó có nghĩa là chủ nghĩa khủng bố đã giành phần thắng. Trước đây, bất chấp căng thẳng có leo thang lên mức nào, chủ nghĩa thực dụng và lợi ích chiến lược vẫn chiếm ưu thế và chiến thắng trong các cuộc đối đầu. Các bên tham gia, dù là Ấn Độ, Pakistan hay Trung Quốc, đều nhận thức rõ sự nguy hiểm của một cuộc chiến tranh hạt nhân, và vì thế khó có thể để họ rơi vào “cái bẫy” của chủ nghĩa khủng bố.

Chiến tranh toàn diện giữa Ấn Độ và Pakistan hiện tại là điều khó xảy ra, nhưng không vì thế mà mối nguy xung đột bị loại trừ hoàn toàn. Trong một khu vực nhạy cảm như Kashmir, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn nếu không được kiểm soát kịp thời. Quan trọng là các bên cần nhận thức được rằng: hòa bình, đối thoại và kiềm chế vẫn là lựa chọn tốt nhất đối với tất cả mọi người.

Hùng Anh (CTV)