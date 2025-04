Cuộc chạy đua vào Nhà Xanh: Ứng viên Lee Jae-myung nới rộng khoảng cách

Ứng viên Lee Jae-myung, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập chính và hiện là nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, tiếp tục dẫn đầu và nới rộng khoảng cách với các ứng viên tốp đầu trong cuộc chạy đua bầu cử tổng thống ngày 3/6 tới.

Cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Lee Jae-myung.

Kết quả thăm dò ý kiến do Realmeter thực hiện công bố ngày 21/4 cho thấy, ứng viên Lee Jae-myung, cựu Chủ tịch đảng DP đứng đầu danh sách với 50,2% số phiếu ủng hộ. Đây là lần đầu tiên ông Lee vượt mốc ủng hộ 50%.

Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.504 người trưởng thành vào cuối tuần trước. Cựu Bộ trưởng Lao động Kim Moon-soo, ứng cử viên của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền, đứng thứ hai với 12,2% số phiếu ủng hộ, tăng 1,3% so với tuần trước, nhưng còn khoảng cách khá xa với người đứng đầu. Cựu lãnh đạo PPP Han Dong - hoon nhận được 8,5%; Thị trưởng Daegu Hong Joon-pyo nhận được 7,5%, còn nữ nghị sĩ PPP Na Kyung-won được 2% số phiếu ủng hộ.

Yếu tố giúp ông Lee gia tăng khoảng cách so với các đối thủ

Giới phân tích cho rằng, ứng viên Lee Jae-myung dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Xanh của Hàn Quốc nhờ vào sự kết hợp giữa chiến lược chính trị khôn ngoan, khả năng thu hút cử tri và tận dụng tình hình chính trị hiện tại. Ông Lee đã điều chỉnh chiến lược chính trị của mình từ lập trường cánh tả sang một hướng tiếp cận thực dụng hơn, tập trung vào tăng trưởng kinh tế do khu vực tư nhân dẫn dắt và hợp tác quốc tế. Điều này giúp ông thu hút được sự ủng hộ từ các cử tri ôn hòa và giới đầu tư, đồng thời giảm thiểu sự phân cực chính trị trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc đang chia rẽ sâu sắc.

Sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội và phế truất vì tuyên bố thiết quân luật, ông Lee Jae-myung đã nhanh chóng công bố ứng cử vào cuộc bầu cử tổng thống bổ sung dự kiến vào ngày 3 tháng 6 tới. Ông cam kết giải quyết bình đẳng kinh tế và phân cực chính trị thông qua tăng cường đầu tư của chính phủ vào công nghệ và phát triển nhân tài. Điều này giúp ông củng cố hình ảnh là người lãnh đạo có khả năng khôi phục ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo khảo sát của The Korea Times, Lee Jae-myung nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri trẻ (đặc biệt là độ tuổi 18 - 29) và cử tri ở các tỉnh Jeolla, nơi có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ đảng DP. Điều này cho thấy ông Lee có khả năng kết nối với các nhóm cử tri quan trọng và duy trì sự ủng hộ rộng rãi trong đảng.

Nhiều ý kiến cho rằng, Lee Jae-myung nổi bật với phong cách lãnh đạo quyết đoán và hình ảnh cá nhân mạnh mẽ. Ông đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi tham gia vào các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt liên quan đến sự kiện luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol và đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt đảng Dân chủ trong cuộc khủng hoảng chính trị gần đây. Hình ảnh này giúp ông xây dựng được sự tín nhiệm và thu hút sự ủng hộ từ cử tri.

Ngoài ra, Lee Jae-myung nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nội bộ đảng DP. Ngày 18/4, đảng DP đồng hành tổ chức buổi tranh luận trên truyền hình đầu tiên giữa các ứng cử viên trong đảng. Ba ứng cử viên là cựu Chủ tịch đảng Lee Jae-myung, cựu Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo và Tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Dong-yeon tham gia tranh luận về chính sách ở các lĩnh vực chủ chốt trong vòng 80 phút. Cùng ngày, ứng cử viên Lee Jae-myung đã đến thăm thành phố Daegu, nơi có nhiều cử tri theo khuynh hướng bảo thủ, và cam kết biến Hàn Quốc thành cường quốc về nội dung văn hóa nghệ thuật. Ông Lee cũng đưa ra cam kết về xây dựng thành phố trên biển thuộc dự án siêu đô thị giữa thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang, cũng như dự án ngành công nghiệp vắc-xin sinh học tại thành phố Daegu và Bắc Gyeongsang.

Những “bài toán” cần chính quyền mới đưa ra lời giải

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy, ông Lee Jae-myung nhiều khả năng sẽ đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Tuy nhiên, nếu trở thành Tổng thống mới của Hàn Quốc, ông Lee sẽ phải tập trung giải quyết nhiều “bài toán” khó.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol được nhìn nhận chung là hành động chấm dứt sự bế tắc chính trị kéo dài sau khi ông Yoon Suk-yeol bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật ở Hàn Quốc. Quyết định này và những diễn biến tiếp theo trong Quốc hội và xã hội đã đẩy Hàn Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội trầm trọng. Nguyên nhân chính là bất đồng giữa hai phe cánh chính trị: Quốc hội do đảng DP kiểm soát, trong khi Tổng thống (trước khi bị phế truất) thuộc đảng PPP, dẫn đến tình trạng “chính phủ chia rẽ” - không thể thông qua các dự luật quan trọng, đặc biệt là ngân sách, cải cách kinh tế và cả bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Hai bên thường xuyên chỉ trích, phủ quyết lẫn nhau, không đạt được sự đồng thuận, khiến người dân mất lòng tin vào hiệu quả điều hành đất nước. Và vụ luận tội đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol là đỉnh điểm của sự đối đầu này - được đảng DP khởi xướng sau những động thái gây tranh cãi của ông Yoon.

Sự chia rẽ chính trị đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Một nghiên cứu của The Korea Times cho thấy, 41% người dân từ chối ăn uống cùng những người có quan điểm chính trị trái ngược, và nhiều người cảm thấy không thoải mái khi kết hôn với người có quan điểm chính trị khác biệt. Tâm lý “chúng ta - họ” ngày càng lan rộng, tạo thành một môi trường xã hội độc hại, nhất là trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Do đó, ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới ở Hàn Quốc là giảm thiểu sự phân cực và xây dựng một xã hội đoàn kết hơn.

Nền kinh tế Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn với tăng trưởng chậm lại, xuất khẩu giảm sút và các ngành công nghiệp chủ lực gặp khó khăn. Các chính sách tài khóa và tiền tệ đang được triển khai để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng hiệu quả của chúng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình hình chính trị trong nước và quan hệ thương mại quốc tế.

Trong tháng 4 năm 2025, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm mạnh xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc, hai đối tác thương mại lớn của nước này. Theo dự báo mới nhất, tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong năm 2025 có thể chỉ đạt khoảng 1,5% đến 2%, thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng tiềm năng là 2%. Điều này phản ánh những khó khăn, thách thức của tân Tổng thống Hàn Quốc trong việc vực dậy tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.

Trong nhìn nhận của Hàn Quốc, những thách thức và đe dọa an ninh từ Triều Tiên, đặc biệt từ chương trình tên lửa và hạt nhân của quốc gia láng giềng này, ngày càng gia tăng. Vấn đề hạt nhân không chỉ là mối đe dọa về mặt chiến lược, mà còn là một gánh nặng thường trực về tâm lý, kinh tế và chính trị với người dân Hàn Quốc. Trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện nay, việc xây dựng một chính sách rõ ràng và có sự đồng thuận quốc gia về cách đối phó với vấn đề này là điều vô cùng cần thiết.

Tân Tổng thống Hàn Quốc không chỉ là người đứng đầu hành pháp, mà còn phải đóng vai trò “người hòa giải quốc gia”. Trong bối cảnh phân cực như hiện nay, khả năng tạo ra đồng thuận, vượt qua lợi ích đảng phái để đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, sẽ là thách thức sống còn đối với bất kỳ lãnh đạo nào của Hàn Quốc trong nhiệm kỳ tới.

