Cẩm Thủy chủ động phòng, chống thiên tai

Mùa mưa bão đang đến, các địa phương, lực lượng chức năng ở huyện Cẩm Thủy đã sẵn sàng chuẩn bị mọi phương án phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, bảo vệ sản xuất và đời sống cho người dân.

Kè chống sạt lở bờ sông Mã đoạn đi qua thôn Sành, xã Cẩm Ngọc đang gấp rút hoàn thiện trước cao điểm mưa lũ.

Huyện Cẩm Thủy có địa hình phức tạp với đồi núi xen kẽ giữa sông, suối, hồ. Mùa lũ ngắn nhưng con lũ xuất hiện tốc độ nhanh rất khó cho dự báo, cảnh báo và triển khai đối phó. Năm 2024, trên địa bàn huyện đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 8 đợt thiên tai (3 cơn bão, 5 đợt mưa, lũ) ước tính thiệt hại hơn 23,44 tỷ đồng.

Năm 2025, để ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, huyện đã sớm kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực; giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, thị trấn trong công tác PCTT, TKCN. Phương án, kịch bản phòng, tránh và ứng phó với các cấp độ, tình huống rủi ro thiên tai có nguy cơ xảy ra ở từng địa phương và khu vực được đề ra cụ thể, chi tiết.

Hiện tại, khi thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, huyện xác định công tác PCTT không được để gián đoạn, phải luôn sẵn sàng, không để bị động, bất ngờ.

Việc thực hành diễn tập các phương án PCTT, TKCN được huyện thường xuyên tổ chức đến các cộng đồng dân cư. Tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ theo phương châm “4 tại chỗ” giữa các lực lượng, cũng như chính quyền các địa phương theo hướng quyết liệt, bám sát, chỉ huy trực tiếp tại địa bàn, các khu vực trọng điểm, xung yếu.

Huyện đã xây dựng phương án khi có hiện tượng sạt lở, lũ lụt, các địa phương khẩn trương tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con về những nguy hiểm do thiên tai gây ra; hỗ trợ kịp thời các hộ bị ảnh hưởng, bảo đảm những nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian tạm di dời; xây dựng phương án bố trí ổn định dân cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Việc đầu tư xây dựng các công trình PCTT được huyện xem là nhiệm vụ quan trọng để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra thiên tai. UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, gắn trách nhiệm của người đứng đầu UBND, thường xuyên giao ban với các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để chỉ đạo kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, thi công các dự án.

Trên địa bàn huyện đang đồng loạt triển khai xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Mã đoạn đi qua thôn Sành, xã Cẩm Ngọc và đoạn đi qua xã Cẩm Yên với tổng mức đầu tư trên 82 tỷ đồng, do UBND huyện làm chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, đối với dự án kè thôn Sành, xã Cẩm Ngọc, đơn vị thi công đã hoàn thành 100% khối lượng phần chân kè bằng đá hộc, đang song song thực hiện việc đúc cấu kiện bê tông và lát mái. Dự án kè chống sạt lở thuộc xã Cẩm Yên, phần đê cơ bản hoàn thành, đảm bảo khi có mưa lũ về không ảnh hưởng đến thi công các hạng mục phía trên. Với tiến độ thi công đạt được như hiện nay, các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành và bàn giao các công trình đưa vào sử dụng sớm hơn từ 2 - 3 tháng so với hợp đồng. Các công trình kè chống sạt lở sông Mã sẽ giải quyết tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong khu công trình bảo vệ.

Ông Trịnh Văn Hoa (Công ty Xây dựng và Thương mại thủy lợi Trường Sơn), Chỉ huy trưởng công trình kè chống sạt lở bờ sông Mã đoạn đi qua thôn Sành, xã Cẩm Ngọc cho biết: “Chúng tôi quyết tâm không để tình trạng khan hiếm vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Chủ đầu tư đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công trình được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng”.

Theo Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy Nguyễn Quốc Vĩnh, "để bảo đảm tiến độ thi công công trình PCTT, đưa vào sử dụng trước cao điểm mưa lũ, ban tích cực chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành dứt điểm từng hạng mục. Cùng với đó, yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng biểu đồ tiến độ để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng các dự án thi công”.

Để bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước thủy lợi trong mùa mưa, bão, huyện tổ chức kiểm tra tổng thể các hồ chứa thủy lợi, nhất là các hồ chứa bị hư hỏng nặng nhằm chủ động xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình. Hiện huyện có 26/29 hồ, đập có quy trình vận hành phù hợp quy định hiện hành, còn lại 1 hồ đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp, 2 hồ chưa đảm bảo an toàn, lâu nay không sử dụng chính cho phục vụ sản xuất, nên trong mùa mưa không cho tích nước và chưa có quy trình vận hành là hồ làng Đồi, xã Cẩm Liên và hồ Chè Nè, xã Cẩm Bình. Huyện sẽ lập kế hoạch kinh phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp; thực hiện quản lý vận hành, chấp hành tốt quy trình, quy phạm kỹ thuật.

Ông Phạm Văn Tài, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cẩm Thủy khẳng định: “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chu đáo từ phương án, phương tiện, thiết bị, lực lượng, kết hợp cùng với ý thức chủ động PCTT của người dân sẽ giảm tối đa những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, góp phần ổn định sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn".

Bài và ảnh: Anh Tuân