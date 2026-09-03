Các điểm đến miền Bắc tấp nập du khách dịp 2/9

Ngay trong những ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh, các điểm đến nổi tiếng miền Bắc như Fansipan, Sầm Sơn, Hạ Long và Hà Nam ghi nhận không khí nhộn nhịp du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Fansipan (Sa Pa): Rợp sắc cờ hoa trên "Nóc nhà Đông Dương"

Không khí Quốc khánh tại Sun World Fansipan Legend trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi đông đảo du khách trong nước và quốc tế cùng đổ về dịp này để đón Tết Độc lập. Từ tinh mơ sáng, các lối lên ga cáp treo đã rộn bước chân người, ai nấy hào hứng chờ đón khoảnh khắc bình minh trên đỉnh thiêng. Trong sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời, Fansipan bừng lên với chuỗi trải nghiệm sôi động, kéo dòng người tấp nập từ chân núi lên tới "Nóc nhà Đông Dương".

Tâm điểm tạo nên sức hút đỉnh điểm trong dịp Tết Độc lập năm nay chính là combo trải nghiệm giới hạn “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan”. Mở màn vào sáng 31/8, phiên bản giới hạn đã đưa những vị khách may mắn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thú vị. Được biết, combo sẽ tiếp tục được triển khai trong sáng 1/9 với 100 suất cuối cùng, dành cho những du khách muốn tận hưởng trọn vẹn hành trình độc bản này.

Combo mang đến cơ hội hiếm có để du khách đón khoảnh khắc mặt trời nhô lên giữa biển mây bồng bềnh trên “Nóc nhà Đông Dương”, cùng chuỗi trải nghiệm đặc biệt chỉ có tại Fansipan. Những vị khách may mắn sở hữu combo đặc biệt này không giấu được cảm xúc háo hức khi lần đầu tiên được trải nghiệm hành trình trải nghiệm Fansipan “phiên bản giới hạn”. “Tôi đặt vé chỉ cách đây vài ngày và vô cùng hào hứng chờ đợi khoảnh khắc đón bình minh trên đỉnh Fansipan. Khi mặt trời nhô lên, cả đoàn vỡ oà reo hò, có người còn rơi nước mắt vì xúc động - một trải nghiệm tôi sẽ nhớ mãi” – anh Đỗ Quang Huy (du khách Hải Phòng) hào hứng kể lại.

Sức hút của Fansipan mùa này còn đến từ bức tranh thu tuyệt đẹp khi thung lũng Mường Hoa nhuộm vàng sắc lúa chín, hòa cùng thảm hoa dơn thóc cam rực và hoa xác pháo thắm đỏ... Tại Bản Mây, Lễ hội Thổ cẩm tiếp tục tạo nên một không gian văn hóa bản địa đặc sắc với tiếng khèn, những điệu múa uyển chuyển cùng trò chơi nhảy sạp dân gian, mang đến một sắc màu Tết Độc lập vừa đậm đà bản sắc, vừa rộn rã giữa núi rừng Tây Bắc.

Sầm Sơn (Thanh Hóa): Điểm hẹn pháo hoa và nhạc nước bên bờ biển xứ Thanh

Tại Sầm Sơn, không khí nghỉ lễ bắt đầu từ những bãi biển đông người vào ban ngày và kéo dài đến đêm với các chương trình nghệ thuật, nhạc nước và pháo hoa. Điểm nhấn là màn pháo hoa nghệ thuật do Sun Group tài trợ tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn, dự kiến kéo dài 15 phút, từ 21h15 đến 21h30 ngày 1/9, hứa hẹn thu hút biển người đổ về, mang đến bầu không khí lễ hội tưng bừng.

Công viên nước Sun World Sam Son dịp này ghi nhận lượng khách lớn với đông đảo các gia đình và nhóm bạn trẻ đổ về giải nhiệt. Tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh du lịch sôi động, bùng nổ sức sống cho thành phố biển xứ Thanh trong những ngày đầu kỳ nghỉ Tết Độc lập.

Hà Nam (Ninh Bình): "Thành phố lễ hội" sôi động cùng đại tiệc pháo hoa đêm

Chỉ cách Thủ đô khoảng 45 phút di chuyển, Hà Nam cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khi du khách từ Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận tấp nập đổ về vui chơi, giải trí và thưởng thức pháo hoa.

Sun World Ha Nam dịp này trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình với hàng nghìn lượt khách đến vui chơi mỗi ngày. Không gian trang trí cờ hoa rực rỡ, các hoạt động tương tác thú vị như tặng bỏng ngô cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng hàng chục trò chơi giải trí mang lại không khí tưng bừng khắp công viên. Dịp này, công viên đang áp dụng ưu đãi vé chỉ 150.000 đồng/người (khung giờ 9h30–18h30, áp dụng tất cả các ngày trong tuần đến hết 2/9) tạo điều kiện lý tưởng cho đông đảo người dân và du khách đến vui chơi dịp Quốc khánh.

Trong khi đó, Sun Sports City Ninh Binh dịp này cũng thu hút đông đảo bạn trẻ, gia đình và người dân địa phương đến giao lưu thể thao, rèn luyện thể lực tạo nên không khí nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Đặc biệt, tối 29/8, hàng vạn người dân và du khách đã hội tụ tại khu vực Công viên nước Sun World Ha Nam thưởng thức pháo hoa thắp sáng bầu trời, mang đến không gian lễ hội rộn ràng cảm xúc. Được biết, Tập đoàn Sun Group cũng sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa đặc biệt chào mừng Quốc khánh vào tối 2/9, ngay sau hạng mục thi trang phục áo tắm của cuộc thi Người đẹp Hoa Lư 2026 diễn ra tại Sun World Ha Nam.

Hạ Long (Quảng Ninh): Đêm không ngủ bên bờ vịnh di sản

Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Hạ Long ghi nhận bầu không khí sôi động bao trùm khắp các bãi biển, công viên chủ đề và các điểm hẹn về đêm. Ban ngày, đại tổ hợp Sun World Ha Long tấp nập dòng khách đổ về trải nghiệm Cáp treo Nữ Hoàng, thử thách các trò chơi tại Công viên Rồng hay giải nhiệt tại Công viên nước Lốc Xoáy.

Khi thành phố lên đèn, sức nóng tập trung về khu vực Bãi Cháy và VUI-Fest Ha Long. Hàng vạn du khách hào hứng lấp đầy các gian hàng ẩm thực chợ đêm, hòa mình vào không khí tưng bừng và dõi theo show 3D Mapping “Thương cảng phồn hoa”. Tâm điểm bùng nổ cảm xúc là những màn pháo hoa lộng lẫy thắp sáng bầu trời đêm từ khu vực Ngọn Hải Đăng (Sun Elite City). Với lịch bắn dày đặc từ tối 28/8 đến hết 2/9, những chùm pháo hoa rực rỡ bùng nổ trong tiếng reo hò náo nhiệt đã biến bờ vịnh di sản thành điểm hẹn đêm không ngủ đầy ấn tượng cho du khách.

Từ Fansipan, Sầm Sơn, Hạ Long đến Hà Nam... các điểm đến hàng đầu miền Bắc đang mang đến chuỗi trải nghiệm đa sắc màu cho kỳ nghỉ Quốc khánh. Dự báo trong những ngày cao điểm tiếp theo, các “tọa độ” này sẽ tiếp tục duy trì sức nhiệt bùng nổ, đón lượng khách đổ về kỷ lục mỗi ngày.

Tùng Dương (LN)