Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó bão số 3

Chiều 19/7, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Lê Thế Soái, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống, ứng phó với bão Wipha (bão số 3) tại xã Hoằng Tiến.

Đoàn công tác kiểm tra tàu thuyền neo đậu tránh bão tại cảng Lạch Trường.

Qua kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Hà Trung thực hiện nghiêm các công điện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh trong công tác phòng, chống mưa bão. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lớn; kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch; triển khai các biện pháp phòng, chống bảo đảm an toàn doanh trại. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Lê Thế Soái, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Ban CHQS xã Hoằng Tiến chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở bờ sông, khu vực thấp trũng. Hỗ trợ Nhân dân chằng, chống nhà cửa, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tiến hành rà soát, đảm bảo an toàn doanh trại, kho, trạm và các hoạt động của bộ đội. Kiểm tra hệ số kỹ thuật, tình trạng an toàn của tàu, xuồng, xe máy, các thiết bị, phương tiện cứu hộ cứu nạn. Tiếp tục thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để tìm nơi tránh trú an toàn.

Ngọc Lê (CTV)