Bình yên trở lại Trung Sơn

Bị ràng rịt, bủa vây trong ma túy, kéo theo nhiều hệ lụy, trước năm 2021, xã Trung Sơn (Quan Hóa) còn là điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Bằng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng nhằm chuyển hóa địa bàn, cuộc sống bình yên đã được lập lại trên mảnh đất này.

Người dân nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Sơn.

Ngã 3 đường tỉnh 521 giao với Quốc lộ 16 trên địa bàn xã Trung Sơn từng được xem là “ngã ba tam giác vàng” ở huyện vùng biên Quan Hóa. Từ đây thuận đường sang Sơn La, Hòa Bình, Mường Lát, nơi tội phạm ma túy còn hoạt động phức tạp, khiến nguy cơ về loại tội phạm này luôn hiện hữu. Trong khi đó, từ năm 2013, sau khi nhận hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án Nhà máy Thủy điện Trung Sơn trên sông Mã, nhiều người Thái, người Mường nơi đây đã “nướng tiền” vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Rồi nhiều thanh niên trai tráng bắt đầu thử ma túy với tâm lý để cho biết, rồi nghiện lúc nào không hay.

Vì ma túy, bao mái ấm hạnh phúc bỗng chốc tan tành. Người trẻ nghiện, người già cũng nghiện. Lúc còn tiền người ta vô tư chìm đắm trong những cuộc vui ma túy. Rồi lúc hết tiền, họ buộc phải đi buôn, hoặc vận chuyển thuê, hoặc trộm cắp, cướp giật... để lấy tiền hút chích. Gieo nhân ác ắt gặt quả đắng, những con nghiện ấy rồi cũng phải bị bắt về quy án, trả giá lỗi lầm. Cá biệt, có gia đình cả bố, mẹ, con cái thành niên đều đi tù vì ma túy, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội.

Trong số ấy, Ngân Thị Điền (sinh năm 1980), ở bản Ta Bán là một thảm cảnh trớ trêu. Điền là con nghiện có số má, từng bị Công an xã Trung Sơn bắt vì tội tàng trữ ma túy vào cuối năm 2021. Nhưng vì đang mang thai, nên Điền được tạm hoãn thi hành án phạt tù. Có lẽ án tù kia chưa đủ sức lay tỉnh, chưa đầy tháng sau sinh con, Điền lại sang Lào mua ma túy về bán lấy tiền hút chích. Đường dây của Điền không chỉ loằng ngoằng với nhiều chân rết ở Quan Hóa mà còn vắt sang huyện Bá Thước, về tận TP Thanh Hóa. Sau cùng, Điền bị bắt vì tội mua bán ma túy và kết án 12 năm 11 tháng tù vì tội mua bán ma túy.

Ở xã Trung Sơn, những trường hợp tù tội vì ma túy chẳng phải ít. Theo Trung tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn, cho đến năm 2020, số người nghiện ma túy được quản lý trên địa bàn xã là 175 người. Từ năm 2020 đến năm 2023, Công an xã và các lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ 39 vụ với 50 đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn.

Nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, qua công tác nắm bắt tình hình, Huyện ủy Quan Hóa đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ trọng tâm trọng điểm để tổ chức thực hiện. Trong đó, xã Trung Sơn là điểm nóng phức tạp, cần phải tập trung khẩn trương “hạ nhiệt”.

Thực hiện kế hoạch này, ngoài xây dựng các giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tổ chức triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực và giàu kinh nghiệm thực tiễn, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thách thức. Quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cuộc chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự xã Trung Sơn đã nhận được sự đồng thuận, vào cuộc của các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Công an huyện Quan Hóa đã tăng cường lực lượng, phối hợp với Công an xã Trung Sơn và các lực lượng chức năng của tỉnh tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng, đường dây mua bán ma túy. Thực hiện xác minh đối tượng nghiện và tình trạng nghiện để vận động tự nguyện cai hoặc đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đồng thời quản lý chặt chẽ con nghiện sau cai, đối tượng tù tha, nhất là những đối tượng tù tha vì ma túy.

Song song với công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, cấp ủy, chính quyền xã Trung Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các mô hình phát triển kinh tế, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm. UBND xã đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức, hướng dẫn kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Từ đó, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã tích cực vay vốn đầu tư chuồng trại chăn nuôi trâu bò, nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, hoặc tận dụng lợi thế về giao thông để đầu tư buôn bán các mặt hàng nông, lâm sản, hàng thiết yếu phục vụ đời sống...

Đáng chú ý, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, chợ Trung Sơn đã được đầu tư, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2023. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, khu chợ này đã phát huy được lợi thế giao thông, thu hút đông đảo tiểu thương trong xã và ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La về giao thương, buôn bán. Cùng với đó, hệ thống đường giao thông nội bản, nhà văn hóa, trạm y tế cũng đã được đầu tư, sửa chữa, xây mới, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Với nhiều nỗ lực, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Trung Sơn đã được chuyển hóa, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Chủ tịch UBND xã Trung Sơn Phạm Văn Diện cho biết, đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 39 triệu đồng/năm; xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí XDNTM. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Trung Sơn đang tiếp tục nỗ lực phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững địa bàn sạch về ma túy, đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Đỗ Đức