Bình Phước tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Phước Long

Tối 5-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Quân khu 7; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các tướng lĩnh từng trực tiếp chiến đấu và giải phóng Phước Long; lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Nông, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu trưng bày hiện vật và xem biểu diễn đàn đá.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Phước Long.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Buổi lễ được mở đầu với chương trình nghệ thuật có chủ đề: “Phước Long - Bản hùng ca chiến thắng”.

Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền khẳng định: Chiến thắng Phước Long thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta qua việc đánh giá tình hình, tận dụng thời cơ, đề ra quyết sách sáng suốt; thể hiện sự anh dũng, kiên cường của các đơn vị chủ lực thuộc Quân đoàn 4 và bộ đội địa phương, dân quân du kích.

Chiến thắng Phước Long đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự đoàn kết quân - dân một lòng; sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích); về công tác binh vận, hậu cần phục vụ chiến đấu...

Phát huy tinh thần chiến thắng Phước Long, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 9,32%, đứng đầu khu vực Đông Nam bộ và đứng thứ 11 cả nước, ước cả giai đoạn 2021-2025 đạt 9,4%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 13,4% so với năm 2023, ước đạt 108,4 triệu đồng. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện,...

Về Phước Long hôm nay, chúng ta cảm nhận rất rõ một thị xã đang vươn lên và phát triển mạnh mẽ , với cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh; trình độ dân trí ngày càng được nâng cao. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tốt. Năng lực cạnh tranh của thị xã thuộc nhóm đứng đầu các địa phương trong tỉnh. Phước Long đang từng bước trở thành điểm nhấn du lịch của tỉnh Bình Phước . Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền bày tỏ, với niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức; khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực; không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương Bình Phước phấn đấu trở thành một địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh; ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đọc diễn văn kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định: Chiến thắng Đường 14 - Phước Long có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ gian khổ của quân và dân ta. Chiến thắng Phước Long “là đòn trinh sát chiến lược” thăm dò phản ứng của Mỹ - ngụy, giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị củng cố quyết tâm, bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam, tạo cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, đỉnh cao là cuộc tổng tiến công thần tốc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của Bình Phước sau ngày giải phóng. Bình Phước đã phát huy truyền thống hào hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, với khí chất của con người vùng đất “Gian lao mà anh dũng”, vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế, tạo nên bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh với truyền thống anh hùng của vùng đất anh hùng, thế và lực sau 50 năm giải phóng, Bình Phước đang phát triển đi lên với thời cơ, vận hội mới, cùng góp sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Yêu cầu mới đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với tất cả các địa phương trong cả nước, trong đó có Bình Phước.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước cần tập trung tăng tốc bứt phá để hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra; chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh gắn với mục tiêu lớn của quốc gia là 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, Bình Phước phát huy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội; đẩy nhanh hiện đại hóa, chuyển đổi số để phát triển lực lượng sản xuất mới; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực khó khăn, vùng biên giới với đô thị; tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy theo tinh thần “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Xây dựng đội ngũ cán bộ “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân”; quyết tâm hoàn thành chính quyền điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Đối với thị xã Phước Long, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh Bình Phước. Đặc biệt cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để phát triển các loại hình du lịch như du lịch tìm hiểu lịch sử, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mang đặc trưng riêng của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, phấn đấu đưa Phước Long trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục quan tâm, hợp tác, hỗ trợ tỉnh Bình Phước và thị xã Phước Long trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Phước Long là dịp để chúng ta cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Phước Long; tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó, mỗi người càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước, thị xã Phước Long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng để bứt phá vươn lên, phát triển mạnh mẽ, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Bình Phước phát triển toàn diện, trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng, điểm sáng về kinh tế - xã hội trong khu vực miền Đông Nam Bộ và cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long vì những thành tích đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh phát biểu đáp từ.

Thay mặt Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh khẳng định sẽ cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của tỉnh.

Bình Phước sẽ kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm sâu sắc của chiến thắng Phước Long và những thành tựu đạt được trong 50 năm xây dựng, phát triển tỉnh; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm phong phú thêm đời sống vật chất, tinh thần; tạo nền tảng, động lực và sức mạnh nội sinh để cán bộ, đảng viên, quân và dân Bình Phước đoàn kết, đồng lòng, cùng ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh nhà phồn vinh, thịnh vượng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Những chùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời Phước Long hứa hẹn một tương lai tươi sáng, phát triển giàu mạnh hơn trong thời gian tới.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ và đồng bào tử nạn núi Bà Rá.

Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, Bà Rá - Phước Long được biết đến là chiến trường với những trận đánh rất khốc liệt, nhưng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, lực lượng cách mạng đã bám trụ và chiến đấu kiên cường khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Đến nay, tại nhà bia tưởng niệm chỉ mới xác định được danh tính 51 chiến sĩ cách mạng, hiện còn nhiều người đến nay vẫn chưa xác định được thông tin.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác dâng hương, hoa tại Đền thờ liệt sĩ và đồng bào tử nạn núi Bà Rá.

Tại Đền thờ liệt sĩ và đồng bào tử nạn núi Bà Rá, trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa, hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ, đồng bào tử nạn đã ngã xuống để bảo vệ quê hương, đất nước.

