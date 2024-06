Biểu dương hội viên CCB, nông dân, phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chiều 28/6, tại Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương hội viên cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Giai đoạn 2019-2024, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo 138 các cấp đã chỉ đạo công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cấp hội, vì thế phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được đổi mới với nhiều nội dung sát với đặc điểm từng đơn vị, địa phương, hình thức đa dạng, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, “Dân vận khéo”... do đó chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được nâng lên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự hội nghị.

Thông qua công tác phối hợp, hoạt động của các tổ chức hội ngày càng được nâng lên, nội dung hoạt động đa dạng, phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu và có tính lan tỏa. Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các nhân tố nòng cốt, điển hình tiên tiến được chú trọng, đã khơi dậy và phát huy được tính tự giác, tích cực, sáng tạo của hội viên trong việc tham gia công tác bảo vệ ANTT, nhất là thực hiện các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Hiệu quả các mặt công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và các cấp hội đã tạo sự chuyển biến và khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, làm hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật trong hội viên; chủ động ngăn ngừa, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, tạo môi trường ổn định, an toàn, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Giai đoạn 2019-2024, các cấp hội đã cung cấp cho lực lượng chức năng 5.789 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT; tham gia tố giác 354 vụ với 648 đối tượng giúp cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý; trực tiếp tham gia phối hợp đấu tranh, xử lý 643 vụ với 692 đối tượng; tổ chức vận động 52 đối tượng truy nã ra đầu thú. Các cấp hội cũng chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham gia hòa giải 2.970 mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; cảm hóa, giáo dục 9.763 người lầm lỗi trở về địa phương làm ăn lương thiện, 2.532 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến...

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an và các cấp Hội trong phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ ANTQ; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham gia, góp sức, ý tưởng, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh các cấp, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh về “đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm ANTT.

Đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, lấy địa bàn thôn, bản, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục làm cốt lõi để triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó chú trọng các địa bàn chiến lược, biên giới, vùng tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, khu kinh tế, khu công nghiệp, góp phần phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT cơ sở phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ đầu theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước như thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“,”Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”...

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng lực Công an nhân dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, thường xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng nòng cốt ở cơ sở (lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục).

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng, củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân, gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân...

Nhân dịp này 3 tập thể, 9 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 6 tập thể, 11 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Quốc Hương