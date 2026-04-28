Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái tiếp xúc cử tri xã Biện Thượng: Cam kết luôn gần dân, sát dân, lắng nghe nguyện vọng của cử tri

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri đầu tiên trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lê Đức Thái đã nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, trước Nhân dân; cam kết luôn gần dân, sát dân, lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái và đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri xã Biện Thượng.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Sáng 28/4, Tổ đại biểu Quốc hội số 4, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Biện Thượng.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo và cử tri xã Biện Thượng.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét, quyết nghị.

Cử tri xã Biện Thượng phát biểu ý kiến, kiến nghị về công tác cán bộ thực hiện hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, cử tri xã Biện Thượng bày tỏ đồng tình, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề sát thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tổ chức bộ máy cơ sở, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng.

Nổi bật, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ thôn, các tổ an ninh trật tự, chi hội trưởng đoàn thể ở khu dân cư; quan tâm giải quyết chế độ đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập thôn, thực hiện hoạt động chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời có cơ chế nâng mức trợ cấp bảo trợ xã hội, chính sách hỗ trợ riêng cho nhóm hộ nghèo không còn khả năng lao động, hộ cận nghèo có người thân thuộc diện yếu thế.

Cử tri xã Biện Thượng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri cũng phản ánh những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; kiến nghị sớm mở lại phòng khám khu vực Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân; đề xuất sửa đổi quy định xử lý vi phạm đất đai theo hướng tăng tính chủ động, răn đe, xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ đầu.

Cử tri xã Biện Thượng phát biểu ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực phát triển hạ tầng.

Liên quan phát triển hạ tầng, nhiều ý kiến đề nghị quan tâm đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối từ nút giao Hà Lĩnh - cao tốc Bắc Nam đến đường Hồ Chí Minh; bố trí nguồn lực nâng cấp hệ thống kênh tiêu Đa Bút - Hà Lĩnh nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, phòng chống thiên tai, phục vụ sản xuất; xem xét duy trì, tổ chức Lễ hội Phủ Trịnh hằng năm với quy mô cấp tỉnh để phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch.

Cử tri xã Biện Thượng phát biểu ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực giáo dục.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị bổ sung biên chế giáo viên, có chính sách hỗ trợ giáo viên hợp đồng; đồng thời xem xét điều chỉnh tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập, tạo điều kiện để học sinh khu vực nông thôn tiếp tục học tập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu giải trình và tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Nhiều ý kiến cử tri cũng tập trung vào yêu cầu hoàn thiện cơ chế hoạt động chính quyền địa phương hai cấp theo hướng linh hoạt hơn trong quản lý biên chế, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; tăng cường đầu tư hạ tầng số, hỗ trợ chuyển đổi số tới tận thôn, bản để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái phát biểu với cử tri xã Biện Thượng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cử tri; khẳng định các ý kiến phát biểu thể hiện rõ niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân đối với Quốc hội và cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở cần được quan tâm tháo gỡ.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là hội nghị tiếp xúc cử tri đầu tiên trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, vì vậy càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, trước Nhân dân; cam kết luôn gần dân, sát dân, lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri xã Biện Thượng.

Trao đổi với cử tri, đồng chí Lê Đức Thái khẳng định Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng cho hoạt động của Quốc hội và bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời nhấn mạnh các quyết sách được thông qua tại kỳ họp đã bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo nền tảng thể chế, củng cố nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả xã Biện Thượng đạt được thời gian qua, nhất là trong bối cảnh bước đầu hoạt động chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí cho rằng, với lợi thế về vị trí địa lý, chiều sâu lịch sử - văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế và truyền thống cách mạng, Biện Thượng có dư địa lớn để bứt phá. Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Biện Thượng cần tập trung giữ vững đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý; quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và hệ thống các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong phát triển, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Biện Thượng đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực trên địa bàn, trong đó có Cụm công nghiệp Vĩnh Minh.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự xây dựng; tập trung tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ.

Cử tri xã Biện Thượng.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đồng thời có chiến lược bài bản bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, đặc biệt Khu di tích Phủ Trịnh, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển. Cấp ủy, chính quyền xã Biện Thượng tiếp tục xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí Lê Đức Thái đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu đầy đủ, tổng hợp chuyển Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Minh Hiếu