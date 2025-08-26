Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra một số địa điểm nước dâng, chia cắt cục bộ

Chiều 26/8, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra một số địa điểm nước dâng, gây chia cắt cục bộ tại các xã: Thọ Ngọc, Tân Thành, Xuân Chinh. Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra điểm chia cắt trên tuyến đường 519B qua xã Tân Thành, do nước sông Đằn dâng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra điểm chia cắt trên tuyến Quốc lộ 47.

Mưa lớn do bão số 5 gây ra đã làm nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị ngập hoặc sạt lở. Trên Quốc lộ 47 qua địa bàn xã Thọ Ngọc, đến chiều nay nước vẫn còn ngập sâu khoảng 70cm, khiến các phương tiện ô tô, xe máy không thể lưu thông. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, căng dây ngăn đường, đồng thời cắt cử lực lượng trực gác 24/24 giờ, ngăn không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Trên tuyến đường 519B qua xã Tân Thành, nước sông Đằn dâng cao và chảy xiết khiến 2 vị trí gồm ngầm tràn Cửa Dụ và tràn Thành Nàng bị ngập sâu, có thời điểm lên tới 4m. Đến 15h chiều nay, khu vực này vẫn còn ngập sâu khoảng 2m, khiến giao thông bị gián đoạn, hơn 1.500 hộ dân với gần 6.500 nhân khẩu ở 12 thôn của xã Tân Thành bị chia cắt hoàn toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra điểm chia cắt tại thôn Hành, xã Xuân Chinh.

Còn tại thôn Hành, xã Xuân Chinh, 21 hộ dân với 111 nhân khẩu hiện cũng đang bị cô lập tạm thời, do nước sông Ặc dâng cao và chảy xiết, cuốn trôi cầu tạm mà bà con vẫn sử dụng để đi lại hàng ngày.

Tại các nơi đến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, các lực lượng đã chủ động trong công tác phòng, chống bão và tiến hành các biện pháp không để người dân đi qua các địa điểm bị ngập sâu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn của các địa phương và bà con Nhân dân do mưa bão gây ra; đồng thời yêu cầu các ngành, các lực lượng chức năng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung cao để khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Đặc biệt, cần quan tâm đảm bảo đời sống cho người dân ở các khu vực ngập lụt, bị chia cắt giao thông, không để ai bị đói.

Nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực dân cư bị chia cắt.

Cùng với đó, khẩn trương khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông, nhanh chóng thông tuyến các khu vực bị sạt lở, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra các sự cố, tai nạn đáng tiếc.

Về lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương khảo sát, tham mưu cho tỉnh lập đề án nâng cấp hạ tầng giao thông khu vực miền núi, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các cầu cứng và cầu treo để khắc phục tình trạng giao thông bị gián đoạn trong mùa mưa bão.

Minh Hiếu