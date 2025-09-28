Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh: Bão số 10 cường độ mạnh, diễn biến phức tạp, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan

Chiều 28/9, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác ứng phó, phòng chống bão số 10 tại một số địa phương ven biển. Cùng đi có Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo phường Nghi Sơn và phường Tân Dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại phường Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại khu vực Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn và các khu dân cư thuộc địa bàn các phường Nghi Sơn, Tân Dân.

Chiều 28/8, khu vực ven biển 2 phường Nghi Sơn, Tân Dân bắt đầu có gió mạnh, sóng lớn, nước dâng cao.

Bắt đầu từ 15h chiều nay 28/8, tại khu vực ven biển 2 phường Nghi Sơn, Tân Dân, gió bắt đầu mạnh dần, sóng lớn và nước biển dâng cao.

Tại Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, các tàu thuyền đã neo đậu an toàn; các công trình trụ sở, nhà kho, bến bãi cũng được dọn dẹp gọn gàng, chằng chống cẩn thận.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn.

Tại phường Nghi Sơn, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 413 hộ với 1.360 nhân khẩu sinh sống gần khu vực mép nước đến nơi an toàn. Các điểm đón tiếp được bố trí lương thực, nước uống, áo phao, đèn pin và lực lượng trực gác, hỗ trợ Nhân dân.

Tại phường Tân Dân, có 16 hộ sinh sống ở khu vực mép nước đã được sơ tán đến nhà người thân ở khu vực an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại phường Tân Dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh biểu dương các địa phương, đơn vị và người dân đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10; đồng thời lưu ý đây là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp, do vậy tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão.

Đặc biệt, phải di dời ngay các hộ đang sinh sống ở khu vực mép nước đến nơi an toàn; có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, nhà cửa, diện tích nuôi trồng thủy sản, các công trình hạ tầng...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu lãnh đạo phường Nghi Sơn tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 10.

Các địa phương, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát các tuyến đê, công trình thủy lợi, nhất là các vị trí xung yếu để có biện pháp đảm bảo an toàn, vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống lụt bão.

Minh Hiếu