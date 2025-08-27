Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ngập lụt tại xã Kim Tân

Trưa 27/8, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ngập lụt trên địa bàn xã Kim Tân. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác ứng phó tại vị trí chia cắt giao thông trên đường tỉnh 516 qua xã Kim Tân.

Theo báo cáo của xã Kim Tân, do mưa lớn kéo dài những ngày qua, lượng nước trên thượng đổ về sông Bưởi liên tục tăng cao. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Kim Tân lúc 11h ngày 27/8 là 12,87m, trên mức báo động III là 0,87m.

Nước dâng cao đã khiến đê bao Thạch Định bị tràn trên nhiều vị trí, gây ngập lụt diện rộng và cục bộ, chia cắt 22/48 thôn trên địa bàn xã Kim Tân. Nước lũ dâng cao cũng khiến 4 tuyến đường giao thông bị chia cắt, gồm: Quốc lộ 45, đường tỉnh 516 đoạn qua xã Thạch Định và xã Thành Tiến cũ; đường tỉnh 523 đoạn qua xã Thành Trực cũ. Nhiều tuyến đường thôn cũng bị ngập sâu, chia cắt.

Nước lũ chia cắt giao thông trên đường tỉnh 516 và gây ngập lụt diện rộng.

Bám sát tình hình diễn biến lũ, ngay trong đêm 26, rạng sáng 27/8, xã Kim Tân đã huy động lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đến thời điểm 11h sáng 27/8, ở các khu vực bị ngập lụt, đã có 1.106 hộ dân với 4.077 nhân khẩu được di dời đến nơi an toàn. Công tác thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại vẫn đang được địa phương tiến hành.

Ngoài dân quân, thanh niên, công tác di dời người và tài sản còn được các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh hỗ trợ kịp thời. Xã Kim Tân cũng đã chuẩn bị đầy đủ các loại nhu yếu phẩm, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm hỏi tình hình đời sống người dân.

Đến kiểm tra các điểm ngập lụt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã thăm hỏi, động viên các lực lượng đang trực tiếp ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời thăm hỏi tình hình đời sống, động viên Nhân dân tiếp tục tuân thủ theo hướng dẫn, khuyến cáo của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Kim Tân trong công tác ứng phó với tình huống thiên tai, cũng như các lực lượng quân sự, công an đã kịp thời hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra tình hình ngập úng trên địa bàn xã Kim Tân.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Kim Tân và các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến lũ trên sông Bưởi để chủ động, sẵn sàng ứng phó, với quyết tâm cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Kim Tân kịp thời tổ chức thăm hỏi, nắm bắt tình hình sức khỏe, đời sống của Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân bị thiếu đói hoặc không được chăm sóc y tế khi ốm đau.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cắm chốt 24/24 giờ tại các khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, tuyệt đối không để người và phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là không được tự ý đi vớt củi, đánh cá tại khu vực nguy hiểm...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ngập lụt tại thôn Ngọc Bồ, xã Kim Tân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng giao các lực lượng quân sự, công an khẩn trương huy động phương tiện xuồng, thuyền các loại, bố trí ở các khu vực bị ngập lụt chia cắt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Chuẩn bị tốt các phương án cứu hộ cứu nạn trong các tình huống.

Ngay sau khi nước rút, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản về nơi ở cũ; tổ chức dọn dẹp, phun tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân...

Đỗ Đức