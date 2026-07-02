Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Chiều 2/7, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tiến độ dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tiến độ dự án Nhà máy hóa chất Đức Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo dự án Khu xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tiến độ dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và nghe báo cáo các dự án: Khu Công nghiệp Đồng Vàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Phát; Nhà máy hóa chất Đức Giang của Công ty TNHH hoá chất Đức Giang Nghi Sơn; Khu xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn của Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn và dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn.

Đây đều là những dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư của Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm hỏi công nhân lao động trên công trường dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái với công nhân lao động tại Nhà máy xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn.

Tại Khu Công nghiệp Đồng Vàng, chủ đầu tư đang tập trung trang thiết bị, nhân lực để thi công dự án.

Các dự án đang được các nhà đầu tư tập trung triển khai, trong đó có dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hàng trăm lao động và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các khu tái định cư, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và hoàn thiện các thủ tục liên quan. Những tồn tại này đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và kế hoạch đưa các dự án vào vận hành.

Dự án Nhà máy hóa chất Đức Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận sự nỗ lực của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án; đồng thời nhấn mạnh: Khu Kinh tế Nghi Sơn là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, vì vậy các dự án trọng điểm phải được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo cam kết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án; phân loại rõ từng nhóm vấn đề để có giải pháp xử lý cụ thể, không để tồn tại kéo dài.

Đối với các địa phương có dự án đi qua, phải tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các khu tái định cư, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương phát triển, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng lộ trình đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao đổi với nhà đầu tư dự án Khu xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao đổi với nhà đầu tư Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2.

Đối với các chủ đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Tại các nơi đến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho công nhân và người lao động.

Nhấn mạnh mục tiêu đưa Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics hiện đại, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh.

Minh Hiếu