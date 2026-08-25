Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại xã Thiệu Toán và Triệu Sơn

Chiều 25/8, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ, tình hình ngập úng, tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất tại các xã Thiệu Toán và Triệu Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tình hình ngập úng và chia sẻ với người dân xã Thiệu Toán có diện tích hoa màu bị ngập nước do mưa bão.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tình hình ngập úng, tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất tại xã Triệu Sơn.

Cùng đi có các đồng chí: Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã Thiệu Toán, Triệu Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trực tiếp kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Thái Ninh, xã Thiệu Toán.

Tại xã Thiệu Toán, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trực tiếp kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Thái Ninh; nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình ngập úng và các giải pháp bảo vệ sản xuất trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Hiện trên địa bàn xã Thiệu Toán có 60 ha lúa và cây trồng bị ngập nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Thái Ninh, xã Thiệu Toán.

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Trạm bơm tiêu Thái Ninh tập trung vận hành máy bơm liên tục 24/24 giờ, khẩn trương tiêu thoát nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với diện tích lúa đang trong thời kỳ sinh trưởng.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thiệu Toán tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến bất thường của thời tiết, mưa lũ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, mưa lớn còn có thể tiếp tục xảy ra, nguy cơ ngập úng còn diễn biến phức tạp, địa phương phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân lên hàng đầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình để kịp thời triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

Cùng với đó, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, chủ động tiêu thoát nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trực tiếp kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Đồng Kha, xã Triệu Sơn.

Xã Triệu Sơn hiện có 7 ha lúa và cây trồng bị ngập nước. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã kiểm tra công tác vận hành tiêu úng, bảo vệ sản xuất tại Trạm bơm tiêu Đồng Kha.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Đồng Kha, xã Triệu Sơn.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Trạm bơm tiêu Đồng Kha tổ chức trực ban, chủ động vận hành máy bơm để tiêu úng.

Cấp ủy, chính quyền xã Triệu Sơn không chủ quan, lơ là; khẩn trương rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ ngập sâu, các điểm xung yếu; chủ động lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chia sẻ với người dân xã Triệu Sơn có diện tích hoa màu bị ngập nước.

Tại các nơi đến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chia sẻ về khó khăn với các hộ dân có diện tích lúa, hoa màu bị ngập; động viên các gia đình chủ động khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do ngập úng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà động viên công nhân Trạm bơm tiêu Đồng Kha.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cũng yêu cầu ngành chức năng và chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ; chủ động phương án bảo vệ các công trình, hệ thống đê điều, thủy lợi, giao thông và sản xuất; đồng thời chuẩn bị các phương án khắc phục hậu quả ngay sau khi nước rút, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân và khôi phục sản xuất.

Minh Hiếu