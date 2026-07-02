Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đảo Mê

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Mê phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; thăm cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Mê.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 2/7, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Mê.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Mê.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hương tại địa điểm tưởng niệm 16 liệt sĩ Quân khu 4 hy sinh trong vụ tai nạn máy bay trên đảo Mê năm 2005.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các thành viên đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Mê, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi làm việc với Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Mê; nghe báo cáo về công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng biển, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Mê.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đảo Mê có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tỉnh.

Vì vậy, các lực lượng cần thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; nỗ xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ vùng biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế biển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu trên đảo, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng làm nhiệm vụ hoàn thành tốt chức trách được giao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền biển, đảo và bảo đảm quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại đảo Mê.

Minh Hiếu