Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng lĩnh án 13 năm tù, Lê Thanh Vân 7 năm tù

Sáng 13/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và các đồng phạm về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Căn cứ hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản,” 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; tổng hợp hình phạt 13 năm tù giam.

Bị cáo Lê Thanh Vân 7 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Vương 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Cường 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản,” cùng với hình phạt 4 năm 3 tháng tù đã tuyên trước đó về tội "Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật,” tổng hợp hình phạt chung 11 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Vũ Đăng Phương 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, cùng với bản án đã tuyên 2 năm 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng,” tổng hợp hình phạt chung 8 năm 9 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo Phạm Minh Cường với Công ty Sao Đỏ số tiền hơn 4 tỷ đồng; buộc bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 7,1 tỷ đồng (đối trừ với số tiền gia đình bị cáo đã nộp, số tiền còn lại phải nộp là 29 triệu); buộc bị cáo Lê Thanh Vân phải nộp lại số tiền 60 triệu đồng (đối trừ số tiền đã nộp, còn lại 10 triệu đồng).

Quang cảnh phiên xét xử. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hội đồng xét xử nhận định, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố đúng người, đúng tội, thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp. Tại phiên tòa, hành vi của các bị cáo được Hội đồng xét xử chỉ rõ trong việc cưỡng đoạt tài sản của chi nhánh Công ty Sao Đỏ, lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp việc giải quyết vụ án dân sự xảy ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, can thiệp việc phê duyệt, cấp phép Dự án Quế Võ III của tỉnh Bắc Ninh; Dự án 36ha và can thiệp cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn (tỉnh Quảng Ninh) để trục lợi.

Về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của Công ty Sao Đỏ, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo Phạm Minh Cường, Vũ Đăng Phương và Lưu Bình Nhưỡng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Trong đó, bị cáo Cường giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện hành vi nên chịu hình phạt cao nhất; bị cáo Phương giữ vai trò thứ hai, dưới sự chỉ đạo của bị cáo Cường; bị cáo Nhưỡng có vai trò đồng phạm, thứ yếu.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp việc phê duyệt Dự án 36ha (Quảng Ninh), Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Vương giữ vai trò khởi xướng, lôi kéo bị cáo Vân và bị cáo Nhưỡng; đồng thời xác định giá trị tài sản bị cáo này đã nhận và hướng đến là nhiều nhất nên phải chịu hình phạt cao nhất.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng phạm tội với vai trò thực hành tích cực, là người giới thiệu bị cáo Vân cho bị cáo Vương nên giữ vai trò thứ hai; bị cáo Vân giữ vai trò thứ yếu.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, thể hiện sự ăn năn, hối lỗi; đồng thời mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

Theo TTXVN