Ông Lê Thanh Vân bị bắt vì liên quan vụ án Lưu Bình Nhưỡng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân.

Ông Lê Thanh Vân.

Căn cứ tài liệu điều tra vụ án; căn cứ quy định pháp luật, ngày 10/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, là Đại biểu Quốc hội khóa XV để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại Điều 358 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên.

Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1090/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Thanh Vân; đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Ông Lê Thanh Vân sinh năm 1964, quê quán huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa XIII (TP Hải Phòng), XIV, XV (tỉnh Cà Mau) và là Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách các khóa XIV, XV.

Theo VTV