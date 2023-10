Vlasta - Sầm Sơn: Đưa nghệ thuật vào từng điểm chạm để hạnh phúc thăng hoa

Được định hình là tổ hợp đô thị biển hội tụ tinh hoa nghệ thuật, Vlasta - Sầm Sơn mang đến không gian nghệ thuật đường phố mới lạ, tạo sức hút của một điểm đến mới ở Thanh Hóa - thiên đường nghỉ dưỡng Bắc Bộ đã hơn trăm năm tuổi.

Artwork tạo nên góc nhìn tươi mới cho từng con phố tại Vlasta – Sầm Sơn. Nguồn: Vlasta – Sầm Sơn

Kiến tạo điểm đến du lịch thông qua nghệ thuật đường phố

Kết quả khảo sát do tổ chức Americans For The Arts thực hiện cho thấy, nghệ thuật đại chúng được thể hiện thông qua các tác phẩm nghệ thuật đường phố là một trong những yếu tố quyết định việc hình thành các điểm đến du lịch. Nhiều đô thị trên thế giới được biết đến và thu hút du khách khi tạo ra những không gian nghệ thuật đường phố mang tính biểu tượng. Các tuyến phố nghệ thuật cũng là những điểm du lịch thu hút tại các thành phố lớn như Villa Madalena tại São Paulo (Brazil), Dircksenstrasse tại Berlin (Đức), quảng trường Duckboard tại Melbourne (Úc),...

Tại Việt Nam, xu hướng thổi hồn nghệ thuật vào từng không gian cảnh quan đô thị và quy hoạch kiến trúc ở các khu đô thị mới ngày càng được quan tâm. Sự tươi mới của nghệ thuật đem đến những góc nhìn lạ lẫm và khiến những con phố thân quen trở thành điểm checkin nổi tiếng “chỉ sau một đêm” của giới trẻ.

Tuyến phố shophouse Vlasta – Sầm Sơn hứa hẹn là điểm checkin hấp dẫn. Nguồn: Vlasta – Sầm Sơn

Ngoài việc tái hiện giá trị lịch sử và văn hóa bản địa, các tác phẩm nghệ thuật còn mang hơi thở thời đại với phong cách phóng khoáng, mang đến cho du khách những cảm nhận độc đáo không chỉ bằng mắt mà bằng tất cả các giác quan, kể cả cảm xúc và tâm hồn.

Chạm đến cảm xúc từ những điều bình dị tại sân chơi thân thiện môi trường. Nguồn: Vlasta – Sầm Sơn

Khu vực sân chơi trẻ em tại Vlasta – Sầm Sơn cũng là nơi những người phát triển dự án gửi gắm đến thế hệ tương lai câu chuyện về từng loài cây cỏ bản địa cùng chất liệu gỗ thân thuộc, đánh thức những cảm xúc bình dị, những tình cảm nguyên sơ với mảnh đất Sầm Sơn thanh kỳ khả ái.

Nghệ thuật là yếu tố không thể thiếu trong thiết kế kiến trúc. Nó đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng, sự hiểu biết phong phú về văn hóa, lịch sử địa phương và những rung cảm tinh tế từ kiến trúc sư. Tất cả những yếu tố này được kết hợp hài hòa, khéo léo giúp Vlasta – Sầm Sơn trở thành một điểm đến hứa hẹn.

Shophouse phố biển Vlasta – Sầm Sơn sẵn sàng làm tâm điểm du lịch 2024

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn thanh lọc dự án khi nguồn cung giảm do tác động của yếu tố pháp lý và tiến độ xây dựng, các căn shophouse phố biển Vlasta – Sầm Sơn mang lại niềm hi vọng cho thị trường Thanh Hóa nói riêng và Bắc Trung Bộ nói chung.

Tọa lạc tại vị trí đẹp nơi kết nối các tuyến đường huyết mạch gồm Quốc lộ 47 và Quốc lộ duyên hải, Vlasta – Sầm Sơn thuận tiện di chuyển tới khu vực Bắc Sầm Sơn vốn đã là trung tâm du lịch nổi tiếng và khu vực nam Sầm Sơn nơi du lịch còn nhiều dư địa phát triển. Là dự án kỳ vọng đánh thức tiềm năng du lịch tại vùng biển Quảng Hùng – Quảng Đại và dẫn sóng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phía nam Thanh Hóa, Vlasta – Sầm Sơn được các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn lựa chọn để lưu trú dòng tiền.

“Với lợi thế pháp lý, có sổ đỏ và sẵn sàng bàn giao ngay để đón mùa du lịch 2024, Vlasta – Sầm Sơn được các nhà đầu tư đánh giá là nơi có khả năng tái tạo dòng tiền hấp dẫn nhờ vào tiềm năng du lịch sẵn có và hoạt động tổ chức vận hành chuyên nghiệp, bài bản”, đại diện đơn vị tổ chức kinh doanh dự án chia sẻ

Shophouse phố biển Vlasta – Sầm Sơn sẵn sàng bàn giao ngay. Nguồn: Vlasta – Sầm Sơn

Tháng 10 này, Vlasta – Sầm Sơn đang có những chính sách ưu đãi đặc biệt với quà tặng lên tới hơn 1 tỷ đồng trong chương trình hỗ trợ gia chủ toàn thiện nhà và cho thuê lên tới 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn chính sách hỗ trợ lãi suất lên tới 12 thắng hoặc chiết khấu 9% giá trị hợp đồng.

Vlasta – Sầm Sơn đã sẵn sàng đón du khách trong mùa du lịch 2024 với rất nhiều hoạt động nghệ thuật xứng tầm điểm đến mới của du lịch xứ Thanh.

