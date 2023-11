Vị trí dự án The 5Way Phú Quốc tại đâu?

The 5Way Phú Quốc từ khi có thông tin ra mắt thị trường đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo các nhà đầu tư. Vậy vị trí dự án The 5Way Phú Quốc tại đâu? Cùng tìm hiểu chi tiết qua những thông tin được cung cấp dưới đây.

The 5 Way Phú Quốc sở hữu vị trí đắc địa tuyệt đẹp

Khu căn hộ The 5Way Phú Quốc là siêu dự án được triển khai xây dựng với diện tích khủng gần 100ha mang lại tổ hợp nghỉ dưỡng đa dạng, đẳng cấp cho mọi khách hàng. Dự án đã tận dụng tối đa tiềm năng, vẻ đẹp của biển Phú Quốc với vị trí vô cùng đắc địa. The 5Way Phú Quốc tọa lạc tại vị trí đường DT45 thuộc Bãi Dài - Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang. Bãi Dài được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất hành tinh do vậy địa điểm này được đánh giá cao về tiềm năng du lịch cũng như bất động sản nghỉ dưỡng.

Chính vị trí đã giúp cho dự án sở hữu trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt hảo cùng không gian nghỉ dưỡng có 1-0-2 chinh phục mọi nhà đầu tư. Dự án the 5way phú quốc thu hút nhà đầu tư bởi khả năng kết nối vùng cùng những tiện ích dịch vụ liền kề. The 5Way Phú Quốc chắc chắn là lựa chọn lý tưởng về không gian sống cũng như mang lại tiềm năng phát triển bền vững, ổn định lâu dài cho khách hàng.

Thế mạnh từ khả năng liên kết vùng của The 5Way Phú Quốc

Điểm nhấn trong vị trí của dự án The 5Way Phú Quốc chính là thuộc tổ hợp Corona Resort & Casino Phú Quốc - Casino đầu tiên tại Việt Nam cho người Việt chơi. Đây chính là lợi thế cạnh tranh vượt trội đảm bảo mang lại trải nghiệm vui chơi - giải trí sống động, đẳng cấp cho mọi cư dân. Vị trí đắc địa còn mang đến cho The 5Way Phú Quốc khả năng kết nối với các khu vực lân cận, di chuyển du lịch, tham quan trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Du khách có nhiều sự lựa chọn trải nghiệm với Vinpearl Safari Phú Quốc, Khách sạn 5 sao Vinpearl, Sân Golf tiêu chuẩn quốc tế...

Từ dự án du khách cũng chỉ cần vài phút di chuyển để khám phá các điểm đến thắng cảnh đẹp, nổi tiếng Phú Quốc: Vườn Quốc gia Phú Quốc, Chợ đêm Phú Quốc, Hòn Thơm, Hòn Khoai, Làng Chài Cổ Hàm Ninh... Đặc biệt hơn bạn cũng chỉ mất khoảng 35 phút để đến sân bay quốc tế Phú Quốc. Các yếu tố hội tụ đã giúp siêu dự án Làng Chài Cổ Hàm Ninh trở thành một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm hoàn hảo cho du khách và nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nhận được gì từ vị trí tuyệt hảo của The 5 Way Phú Quốc

The 5Way Phú Quốc là sự kết hợp hài hoà giữa cuộc sống đẳng cấp cùng những trải nghiệm tuyệt vời tại khu đảo Ngọc xinh đẹp. Mọi tiện ích dịch vụ 5 sao cùng cam kết từ chủ đầu tư Vinpearl đã giúp nhà đầu tư yên tâm hơn khi trao trọn niềm tin với dự án The 5Way Phú Quốc. Siêu dự án là lựa chọn xứng đáng cho mọi nhà đầu tư mong muốn tận hưởng cuộc sống đích thực đáng mơ ước.

Dự án The 5Way Phú Quốc với vị trí siêu phẩm độc đáo lần đầu tiên có mặt tại đảo Phú Quý cung cấp dòng sản phẩm 5 trong 1 có thể ở - nghỉ dưỡng - kinh doanh. Chắc chắn bạn sẽ có cơ hội tận hưởng, trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng thanh bình, yên tĩnh và đảm bảo sự riêng tư. The 5Way Phú Quốc mang lại cho nhà đầu tư, cư dân sự thuận tiện khi di chuyển, kết nối đến các địa điểm du lịch và chuỗi tiện ích đẳng cấp tại Phú Quốc.

Đặc biệt hơn siêu dự án còn gây ấn tượng với tiềm năng đầu tư sinh lời cao, ổn định và lâu dài trong tương lai khi sở hữu.

Bảng giá bán chung cư The 5Way Phú Quốc dự kiến

- Căn hộ Cozy - studio giá chỉ từ 1.498 tỷ đồng.

- Căn hộ Sealife - Studio giá chỉ từ 1.797 tỷ đồng.

- Căn hộ Coasta Junior - 1PN+ giá chỉ từ 2.795 tỷ đồng.

- Căn hộ Coasta - 2PN giá chỉ từ 3.796 tỷ đồng.

Chính sách hấp dẫn mở bán giai đoạn 1

- Chính sách 1: Thanh toán trong 3 năm

- Chính sách 2: Thanh toán trong 4 năm

- Chính sách 3: Hỗ trợ lãi suất 70% trong vòng 42 tháng

- Chính sách 4: Thanh toán chỉ 10% để nhận nhà, sau 4,5 năm thanh toán phần giá trị căn hộ còn lại

- Chính sách 5: Thanh toán 50% trong 3 năm, sau 9 năm thanh toán phần giá trị căn hộ còn lại.

Để biết chi tiết hơn về dự án nhà đầu tư có thể liên hệ địa chỉ dưới đây để được tư vấn cụ thể.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phòng Kinh doanh Dự án The 5Way Phú Quốc - Hotline 24/7: 0988 689 997 - Website: https://www.vinhomeland.com.vn/

