Cuộc sống hiện đại với giải pháp nhà thông minh tiện lợi

Nhà thông minh hiện nay đang mang tới cho người dùng những tiện ích vượt bậc. Cuộc sống hiện đại với giải pháp nhà thông minh tiện lợi giúp tối ưu quy trình vận hành. Để hiểu rõ hơn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Nhà thông minh là xu hướng trong tương lai

Công nghệ, các thiết bị điện, điện tử, trợ lý ảo hay trí thông minh nhân tạo đang ngày càng phổ biến hơn trong cuộc sống hiện đại ngày nay. "Smarthome – nhà thông minh" trở nên cần thiết và tiện dụng đối với đời sống của người dân đô thị tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Nhà thông minh smarthome được hiểu là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể điều khiển hoặc tự động hoá, thay thế con người thực hiện một số thao tác quản lý, điều khiển.

Hệ thống điện tử này sẽ giao tiếp với người dùng thông qua bảng điện tử đặt trong nhà, ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc một giao diện web. Khi trở thành cư dân hoặc sở hữu công trình nhà thông minh, người dùng sẽ làm chủ hệ sinh thái Smart nằm trong phạm vi hoạt động của hệ thống tiện ích đã được xây dựng và tích hợp công nghệ hiện đại. Đa dạng các sản phẩm nhà thông minh có thể kể đến: công tắc điện thông minh , bộ điều khiển hồng ngoại, bình nóng lạnh thông minh, camera Ai, rèm thông minh... Nhà thông minh chính là giải pháp trong tương lai góp phần nâng cao trải nghiệm, tối ưu quy trình vận hành, giám sát căn hộ trở nên đơn giản hơn.

Lợi ích nổi bật của nhà thông minh trong cuộc sống hiện đại

Đối với những ngôi nhà truyền thống, người dùng phải kiểm tra an ninh tận nơi, đi xung quanh để quan sát hay phải lo lắng về an toàn thiết bị khi đi ra ngoài. Cùng với đó bóng đèn, máy bơm, hệ thống điều hoà, các thiết bị điện ở nhiều vị trí khác nhau khó kiểm soát và gây tiêu tốn nhiều chi phí. Do đó nhà thông minh chính là giải pháp hoàn hảo trong cuộc sống hiện đại ngày nay giúp tối ưu quá trình vận hành và quản lý linh hoạt.

Những ưu điểm nổi bật của nhà thông minh:

- Không mất thời gian, công sức đến tận nơi tắt các thiết bị điện trong nhà

- Nắm được thiết bị nào trong nhà đang bật hay tắt dù cách xa hàng trăm cây số

- Hệ thống máy bơm, đèn điện, điều hoà, bình nóng lạnh có thể hẹn giờ theo thói quen sinh hoạt

- Đảm bảo an ninh bảo mật khi đóng mở cửa đều thông báo về điện thoại

- Điều khiển kết hợp nhiều thiết bị bằng chức năng thiết lập ngữ cảnh

- Các thành viên trong nhà đều có thể tắt bật các thiết bị qua điện thoại thông minh

- Mang lại tính thẩm mỹ, hài hoà đẳng cấp cho gia chủ.

Hunonic Việt Nam - Giải pháp nhà thông minh hàng đầu cho cuộc sống hoàn hảo

Công ty Cổ phần Hunonic Việt Nam được biết đến là công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị điện, điện tử thông minh uy tín được nhiều người dùng lựa chọn hiện nay. Nhiều năm qua Hunonic Việt Nam luôn tập trung nghiên cứu, sáng tạo và hoàn thiện các sản phẩm nhà thông minh hiện đại cho người dùng. Các sản phẩm nhà thông minh smarthome Hunonic đều được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam.

Tầm nhìn chiến lược của đơn vị là hướng đến một trong những công ty sản xuất thiết bị nhà thông minh hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt hơn đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp luôn có những ý tưởng thiết kế đa dạng và khác biệt phù hợp với định hướng của từng ngôi nhà. Hunonic Việt Nam đã và đang góp phần kiến tạo cuộc sống thông minh, nâng tầm chất lượng cho cuộc sống cá nhân và cộng đồng.

Hunonic tự hào là thương hiệu Smarthome của Việt Nam có lượng người dùng lớn nhất với gần 180.000 người dùng. Đơn vị là nhà sản xuất gốc nên tối ưu được chi phí đảm bảo mức giá sản phẩm nhà thông minh hợp lý đến tay người dùng. Cùng với đó đơn vị cũng cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và nói không với chuyện tự động đánh cắp thông tin gửi về máy chủ ở nước ngoài. Nếu còn bất cứ thắc mắc hay có nhu cầu sử dụng sản phẩm bạn có thể liên hệ ngay địa chỉ dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn:

Thông tin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN HUNONIC VIỆT NAM - Địa chỉ: Hunonic Center, Đường CMT8, Tổ 2, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên - Nhà máy sản xuất: Ngõ 1261, Tổ 12, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên - Hotline: 0983 988 828 - Email: info@hunonic.vn - Website: https://hunonic.com/

TH