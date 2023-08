Vinh quang và áp lực

Đại úy - điều tra viên Hoàng Thị Hạnh, Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa: “Đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến cam go, khốc liệt, không ngừng nghỉ” Với 10 năm kinh nghiệm trong công tác điều tra những vụ án ma túy có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, Đại úy - điều tra viên Hoàng Thị Hạnh đã cùng đồng đội khuất phục hàng chục đối tượng sừng sỏ, cộm cán trong những đường dây ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị yêu mến đặt cho chị Hạnh biệt danh: “Bông hồng thép” của Phòng CSĐTTP về ma túy. Năm 2020, chị Hạnh vinh dự được tham gia Chương trình gặp mặt phụ nữ tiêu biểu của lực lượng phòng, chống ma túy toàn quốc do Bộ Công an tổ chức; năm 2021 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhiều năm được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen... Tháng 7-2023, chị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy... Chị Hạnh tâm sự: “Trong suốt 10 năm công tác tại Phòng CSĐTTP về ma túy là hành trình quý giá để tôi được học tập, rèn luyện và trưởng thành”. Chị đã kề vai sát cánh cùng đồng đội trên những “trận đánh” cam go và quyết liệt. Tội phạm ma túy là những đối tượng cực kỳ nguy hiểm, manh động, xảo quyệt, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi “có biến”. Chính vì vậy quá trình điều tra, chị luôn chú trọng củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, mở rộng điều tra với mục đích bắt giữ bằng được đối tượng “chủ mưu, cầm đầu”, triệt phá được cả đường dây. Qua đó buộc những kẻ phạm tội, có hành vi đi gieo rắc “cái chết trắng” phải bước ra “ánh sáng” pháp luật, đồng thời cũng làm giảm thiểu hậu quả tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra cho xã hội. Quá trình công tác, đại úy Hạnh đã trực tiếp và phối hợp với đồng đội thụ lý điều tra nhiều vụ án lớn. Trong đó những vụ án rất phức tạp với hàng chục bị can tham gia, điển hình như: vụ Hạ Bá Chò, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Nghệ An cùng đồng bọn vận chuyển 60 bánh heroin, trọng lượng khoảng 20 kg xảy ra năm 2018; vụ Hoàng Ngọc Toàn cùng đồng bọn vận chuyển trái phép 10 kg ma túy các loại năm 2021; vụ triệt phá đường dây ma túy lớn núp bóng doanh nghiệp vận tải do đối tượng Hoàng Thị Thái (Thái Chất), trú tại TP Thanh Hóa cầm đầu năm 2022... Đây là những vụ án các đối tượng tham gia đều là thành phần cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia. Là một nữ điều tra viên của lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm về ma túy, chị Hạnh tâm sự: Nhiều khi tôi và đồng đội thường xuyên phải gác lại công việc gia đình, thiên chức của một người mẹ, người vợ để tập trung thực hiện nhiệm vụ. Điều may mắn nhất của tôi là luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, sát sao chỉ đạo của cấp trên và phía sau luôn có một hậu phương vững chắc để thấu hiểu, quan tâm và ủng hộ, giúp tôi vững tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trải lòng về nghề, chị Hạnh không nói nhiều về khó khăn, về những hiểm nguy mình và đồng đội phải đối mặt mà luôn tâm niệm mục tiêu: “Vì một xã hội sạch ma túy, vì sự bình yên cho xã hội, Nhân dân”. Chị Hạnh bộc bạch: “Trước luật pháp nghiêm minh, mọi người đều bình đẳng, phạm tội thì phải chịu chế tài xử phạt - đó là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi người. Và chúng tôi, những người cảnh sát Nhân dân trên mặt trận phòng, chống ma túy lại càng nhận thức rõ ràng hơn vai trò, trách nhiệm của mình”. Thượng úy Phạm Hữu Tuyên, Phó Trung đội trưởng (phụ trách) Trung đội Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN), Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa: “Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bình yên cho cuộc sống của người dân là vinh dự và trách nhiệm của một người CSĐN” Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thượng úy Phạm Hữu Tuyên, 35 tuổi, đã thu hút người đối diện bởi “cá tính”, “chất riêng” của anh lính đặc nhiệm. Lời nói, hành động dứt khoát, nhanh nhẹn, tư chất thông minh xen chút dí dỏm, hài hước mà không kém phần nhạy bén, sắc sảo. Được biết, anh Tuyên là con liệt sĩ, sinh ra và lớn lên tại Hà Vinh, Hà Trung, trong gia đình có truyền thống phục vụ trong lực lượng vũ trang. CSĐN - chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ để hình dung ở đó bao nỗi khó khăn, vất vả, hiểm nguy. Đây là lực lượng có thời gian thường trực, ứng trực nhiều, khối lượng công việc lớn, trên cương vị là người thủ lĩnh lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ, được tuyển chọn gắt gao, được giao phụ trách quản lý và sử dụng thành thạo các vũ khí công cụ hỗ trợ được trang cấp, luôn là mũi tiên phong đi đầu trong các vụ án, trọng án, vụ việc được huy động, điều động, tiên phong trong các kế hoạch và phương án... Trong quá trình công tác, Thượng úy Tuyên đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị nhiều phương án, kế hoạch biện pháp, sáng tạo áp dụng các chiến thuật linh hoạt, hiệu quả trong đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là các đối tượng có hành vi cố tình vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đã phát huy tính hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt, được quần chúng Nhân dân ủng hộ, được Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đến các thành phố, huyện, thị trên toàn tỉnh thực hiện đồng bộ trên tinh thần đảm bảo quy định của pháp luật và tính nhân văn trong lĩnh vực đấu tranh với các đối tượng, nhóm đối tượng nêu trên. Với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có mệnh lệnh của cấp trên điều động, giao phó, anh Tuyên cùng đồng đội trực tiếp tham gia hàng trăm ca tuần tra, kiểm soát, trực tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ việc phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Thanh Hóa cũng như khu vực lân cận, lập hồ sơ ban đầu chuyển các đơn vị chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Thượng úy Tuyên đã trực tiếp tham gia bắt giữ vụ việc vận chuyển trái phép 83 kg pháo nổ các loại tại Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn và phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia đấu tranh nhiều vụ án có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng... Những lần truy đuổi đối tượng bị tai nạn, bị chống trả; khoảnh khắc cùng đồng đội triển khai mũi số 1 tham gia chuyên án bắt giữ đối tượng Sùng A Chía (trong vụ án Trung tá Vi Văn Luân - công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát hy sinh vào năm 2021)... càng khiến anh thêm vững tin vào con đường mình đã chọn. “Đó là danh dự và trách nhiệm của một người chỉ huy lực lượng đặc nhiệm” - Thượng úy Tuyên khẳng định. Đại úy - điều tra viên Nguyễn Thanh Long, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa: “Luôn nêu cao tinh thần xung phong, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm là cách khẳng định năng lực, giá trị bản thân” Tốt nghiệp Học viện An ninh năm 2015 với tấm bằng loại ưu, Đại úy Nguyễn Thanh Long về nhận công tác tại Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa. Dẫu tuổi đời, “tuổi nghề” còn trẻ nhưng anh Long được lãnh đạo đơn vị tin tưởng phân công thụ lý điều tra, tham gia điều tra, xác minh nhiều vụ án, vụ việc. Trong đó, Đại úy Long trực tiếp thụ lý chính điều tra và chủ công điều tra nhiều vụ án, vụ việc lớn, có tính chất phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm như: thụ lý vụ án “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ” xảy ra tại huyện Bá Thước; thụ lý, điều tra các vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống (trực tiếp phát hiện đầu mối, khám phá án 1 vụ); tham gia điều tra vụ “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra trên bàn tỉnh Thanh Hóa... Đặc biệt, vào tháng 9-2022, Đại úy Nguyễn Thanh Long cùng đồng đội đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khởi tố điều tra vụ án “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” với số lượng đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình. Là điều tra viên được phân công tham gia điều tra ngay từ ban đầu, anh Long đã áp dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ để thu thập đủ tài liệu, chứng cứ làm căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra. Đây là vụ án trọng điểm, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng tang vật đặc biệt lớn và lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây phương hại đến an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân. Các đối tượng đều là tội phạm chuyên nghiệp, có nhiều thủ đoạn khai báo quanh co nhằm che giấu hành vi phạm tội. Đại úy Nguyễn Thanh Long chia sẻ: “Tôi chỉ tâm niệm một điều cố gắng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thành công của vụ án là thành tích chung, nổi bật của Công an Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo đơn vị với quyết tâm cao nhất là giữ vững an ninh quốc gia, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đem lại niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và quần chúng Nhân dân”.