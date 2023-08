Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Trong không khí kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2023), nhiều người đã không thể kìm được xúc động, xót xa trước sự hy sinh của 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ; 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng)... Dẫu thời chiến hay giữa thời bình, máu cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn đổ... trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH), vì cuộc sống yên bình, hạnh phúc của Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ Thanh Hóa tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Tạo phòng tuyến 3 lớp với phương châm “chặn cung, giảm cầu”

Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy mở đầu câu chuyện: “Cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy (TPMT) luôn là cuộc chiến cam go, khốc liệt. Quá trình truy vết đối tượng đã khó, làm sao để đấu tranh buộc đối tượng khai nhận hành vi của mình và đồng bọn, bóc trọn đường dây, diệt tận gốc thực sự là cuộc đấu trí, đấu lực gian nan. Chúng tôi luôn xác định TPMT là tội phạm nguồn, nguyên nhân phát sinh của nhiều loại tội phạm khác”. Trước tình hình đó, những năm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, hiệu quả hàng chục phương án, kế hoạch, giải pháp, biện pháp phòng, chống TPMT với phương châm “lấy phòng ngừa làm trọng, quyết tâm tấn công đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm”, “chặn cung, giảm cầu, ma túy có thể vào được nhưng không sử dụng được”.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả “phòng tuyến 3 lớp - bên kia biên giới, khu vực biên giới, trong nội địa”, ngăn chặn, đấu tranh với TPMT từ sớm, từ xa. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lực lượng CSĐTTP về ma túy đã làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn; điều tra cơ bản; tổ chức đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của TPMT; triệt xóa, vô hiệu các điểm, tụ điểm ma túy, bóc gỡ các đường dây TPMT lớn... Thực hiện Kế hoạch số 156 KH/CAT- PV01, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn 88 xã, phường, thị trấn phức tạp về ANTT, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để chuyển hóa địa bàn, tạo hiệu ứng tốt, được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao, đồng thuận của quần chúng Nhân dân.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả ấy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh được kiềm chế; công tác đấu tranh phòng, chống ma túy gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSĐTTP về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ mới 316 vụ, 622 đối tượng; rà soát, đấu tranh, vô hiệu hóa 9 điểm phức tạp về ma túy, 66 điểm có nguy cơ, trong đó có nhiều vụ điển hình. Sau những nỗ lực tuyên truyền, vận động và công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, đến nay, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh hiện có 3.923 người nghiện, trong đó có 2.580 người nghiện ngoài cộng đồng có hồ sơ quản lý; lập hồ sơ đưa 186 người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Phòng, chống ma túy và tệ nạn ma túy là cuộc chiến trường kỳ, gian khổ, không có hồi kết. Bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, phòng CSĐTTP về ma túy luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tính chất, áp lực công việc đòi hỏi mỗi người cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy không chỉ tinh thông nghiệp vụ mà phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, luôn đặt mình trong thế sẵn sàng chiến đấu. Thượng tá Lê Khắc Minh cho biết: “Song song với công tác đấu tranh triệt xóa, chuyển hóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, lực lượng CSĐTTP về ma túy tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy và tác hại của ma túy, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên, nhằm tiếp tục kiềm chế sự phát sinh của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân”.

Xứng đáng là “lá chắn thép”, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự ATXH

Thời gian qua, việc “chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT” được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh dám nghĩ dám làm, tư duy mới trong đấu tranh với các loại tội phạm của Công an tỉnh Thanh Hóa. Để thực hiện tốt chủ trương ấy, với vai trò là “lá chắn thép”, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự ATXH, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng thời các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương thức truyền thống và hiện đại, phát huy năng lực, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Theo đó, phòng đã “đỡ đầu” cho Công an huyện Bá Thước, tập trung rà soát, nắm bắt tình hình, qua đó đề ra các phương án giải quyết tận gốc, triệt để các vấn đề nổi cộm về ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn các xã Điền Quang, Thiết Ống, thị trấn Cành Nàng. Đến nay, sau 3 tháng triển khai, tình hình ANTT, ATGT tại các xã, thị trấn nói trên cơ bản được đảm bảo, không hình thành các điểm nóng, phức tạp.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về phối hợp tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Phòng CSCĐ đã chủ trì, phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT, ATGT. Qua công tác tuần tra đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự; xử lý, răn đe nhiều nhóm thanh, thiếu niên vi phạm.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về tư duy, biện pháp nghiệp vụ, từ đó giải quyết tận gốc, triệt để vấn đề tại cơ sở, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn cho người dân và cả cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã cử tổ công tác có kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, làm tốt điều tra cơ bản, nắm chắc thông tin đối tượng, hành vi, địa bàn thường xuyên diễn ra vi phạm.

Từ đó, đơn vị dựng hàng trăm hồ sơ đối tượng, nhóm đối tượng, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan như đội cảnh sát giao thông - trật tự cấp huyện, công an các phường, xã, tổ dân phố, nhà trường để đến tận nhà các đối tượng mời gọi, bắt giữ, xử lý hành vi vi phạm, đưa vào diện cảm hóa giáo dục. “Điều này đã tác động mạnh vào ý thức chấp hành của người tham gia giao thông trên toàn địa bàn, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên hư, thường xuyên vi phạm trật tự ATGT, là một hướng đi mới, đi trước của lực lượng CSCĐ Thanh Hóa, gắn với định hướng xuyên suốt của lãnh đạo đơn vị về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, quy tụ đoàn kết, khơi dậy trí tuệ, năng lực của toàn đơn vị; đồng thời phát huy được vai trò của quần chúng Nhân dân, nâng cao vai trò của ban chỉ đạo về ANTT tại cơ sở, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể”, Trung tá Nguyễn Quốc Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ nhận định.

Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, ATXH là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó Công an Nhân dân là lực lượng nòng cốt. 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân vẫn mãi là di sản tinh thần vô giá, kim chỉ nam hành động. “Rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vẫn cao đẹp, sáng ngời lý tưởng. Cùng với lực lượng Công an Nhân dân cả nước, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang viết tiếp chiến công, bồi đắp và phát huy truyền thống vẻ vang, mãi là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Hương Thảo