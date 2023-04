Huyện Thiệu Hóa xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị văn minh

Thiệu Hóa được tái lập năm 1997. Với đặc thù là huyện thuần nông, xuất phát điểm thấp, mật độ dân số lớn, diện tích đất nông nghiệp chỉ đạt 480m2/người (trong đó trên 90% là đất hai lúa), kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, thấp kém hơn so với các huyện đồng bằng có cùng điều kiện.

Đoàn công tác của huyện Thiệu Hóa kiểm tra tiến độ XDNTM nâng cao tại xã Thiệu Viên. Ảnh: Nguyễn Anh

Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thu nhập bình quân đầu người mới đạt 11,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 21,67%, bình quân số tiêu chí chỉ đạt 5,7 tiêu chí/xã, trong đó phần lớn các tiêu chí chưa đạt là các tiêu chí thuộc nhóm cơ sở hạ tầng, cần nhiều vốn để thực hiện. Tuy nhiên, với truyền thống quê hương cách mạng, sau hơn 10 năm nỗ lực cố gắng, chung sức đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, Thiệu Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020. Những kết quả của phong trào XDNTM, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, thu nhập, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt.

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM giai đoạn 2021-2025, huyện Thiệu Hóa đã chuyển trọng tâm sang XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị văn minh, nhất quán quan điểm chỉ đạo, XDNTM là quá trình thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng cấp xã gắn với đô thị hóa, bền vững, hiện đại. Đã ban hành các cơ chế, kích cầu, hỗ trợ khuyến khích các địa phương đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, liên kết sản xuất, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)... Đồng thời phát động các phong trào “Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh”; phong trào “Phụ nữ với mô hình tham gia phân loại rác thải tại hộ gia đình”; phong trào “Vận động lắp đặt điểm luyện tập thể thao kết hợp sân vui chơi cho thiếu nhi”...

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo XDNTM huyện thường xuyên tổ chức giao ban, kiểm tra tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt trong quá trình thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh và thôn NTM kiểu mẫu. Kết quả, đến nay bình quân các tiêu chí xã NTM nâng cao đạt 10,2/19 tiêu chí/xã; thị trấn Thiệu Hóa đạt 5/9 tiêu chí đô thị văn minh; có 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Thiệu Trung); 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Thiệu Trung, Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Thiệu Phú, Minh Tâm), 28 thôn NTM kiểu mẫu; được công nhận 13 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm 4 sao.

Kết cấu hạ tầng cảnh quan nông thôn, đô thị có nhiều chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày càng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần, dân trí của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 55,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 1,33%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà phong trào XDNTM trên địa bàn huyện được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia đóng góp sức người, sức của và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay tổng số vốn huy động XDNTM toàn huyện là trên 9.700 tỷ đồng, trong đó nguồn lực huy động từ Nhân dân là 6.864 tỷ đồng. Từ năm 2022 đến nay Nhân dân hiến trên 31.000m2 đất ở để mở rộng đường giao thông nông thôn. Xây dựng, nâng cấp được gần 72 km đường giao thông nông thôn - đô thị (trong đó có gần 20 km được rải nhựa asphalt), gần 16 km đường giao thông nội đồng, hơn 25 km rãnh thoát nước, chỉnh trang, xây dựng trên 75.000m tường rào mẫu; sửa chữa, làm mới 53 nhà văn hóa; 105 điểm luyện tập thể thao, vui chơi cho thiếu nhi... Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng; toàn huyện có 638,4 ha đất đai tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, 15 vùng sản xuất rau an toàn, 10,6 ha nhà màng, nhà lưới đem lại giá trị kinh tế cao; chăn nuôi chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại, theo hướng an toàn đảm bảo môi trường, giá trị trong chăn nuôi chiếm 45,2% trong ngành nông nghiệp.

Trong thời gian tới, huyện Thiệu Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh theo hướng phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo niềm tin, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp hiểu và chủ động tham gia XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động, tổ chức thực hiện các phong trào đã và đang triển khai thực hiện trong XDNTM. Tập trung xây dựng, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí NTM nâng cao và các tiêu chí huyện NTM nâng cao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa, các thành phần kinh tế, trong đó lấy Nhân dân làm chủ thể để XDNTM, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với đô thị hóa, đảm bảo kết nối nông thôn với đô thị. Chú trọng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống giao thông nông thôn, điện, thủy lợi, trường học, y tế, nước sạch, môi trường; bên cạnh đó tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ... đáp ứng yêu cầu XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa.

Hai là, triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch gắn với XDNTM và phát triển sản xuất; rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Trong đó, chú trọng các cơ chế hỗ trợ các địa phương xây dựng hạ tầng NTM, các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân... Tập trung chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP liên kết với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán lẻ, xem đây là kênh để giới thiệu các sản phẩm OCOP, thế mạnh của địa phương. Tăng cường công tác xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề, hình thành và phát triển một số làng nghề gắn kết sản xuất với du lịch trải nghiệm.

Ba là, nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ y tế; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh; tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng tại các địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách, an sinh xã hội, các chính sách về việc làm, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2025 huyện cơ bản không còn hộ nghèo. Thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trong XDNTM, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; xây dựng các mô hình thôn, xóm thông minh, xã thông minh... Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, huyện Thiệu Hóa đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, cán bộ chỉ đạo cơ sở, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan của huyện đối với việc hoàn thành nhiệm vụ XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các tiêu chí đô thị văn minh, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Với quan điểm chỉ đạo của huyện là phát huy nền tảng sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết, vai trò làm chủ của Nhân dân; không nóng vội, chạy theo thành tích, khắc phục bằng được tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động vào sự hỗ trợ của cấp trên. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh và trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2025.

Nguyễn Văn Biện

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa