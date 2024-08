Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa đã và đang được các ngành chức năng của tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Thông qua đó góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT đường thủy tuyên truyền cho các thuyền viên về bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về ATGT trên tuyến đường thủy nội địa.

Ngày 28/6, tại bến thủy nội địa Km08+500 sông Chu, xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy (Công an tỉnh) đã tiến hành kiểm tra, xử phạt trường hợp ông Nguyễn Xuân Tùng (Hoằng Hóa) do vi phạm về công tác phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy gia hạn hoạt động bến thủy nội địa do Sở Giao thông - Vận tải cấp.

Cùng ngày, lực lượng CSGT đường thủy cũng phối hợp với lực lượng công an xã Hải Lộc (Hậu Lộc) và Công an xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) tham mưu cho chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động của 2 phương tiện đò ngang hết hạn đăng kiểm đang hoạt động tại bến đò Cồn Đình, xã Hải Lộc (Hậu Lộc).

Trước đó, ngày 16/5 tại Km41+600 sông Chu, xã Thọ Hải (Thọ Xuân), lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm hết hiệu lực giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba.

Theo đánh giá của Phòng CSGT (Công an tỉnh), 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều giải pháp quyết liệt, chủ động mọi tình huống, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, tình hình trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì ổn định, không xảy ra “điểm nóng”, phức tạp. Lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, tập trung xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, vi phạm quy định bảo đảm ATGT đường thủy. Đồng thời, tăng cường phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách ngang sông; kiểm tra, đôn đốc tổ tự quản về an ninh trật tự đường thủy, góp phần bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đường thủy đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 105 trường hợp, xử phạt số tiền 555.000.000 đồng, tạm giữ 28 phương tiện thủy. Ngoài ra, đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 4 đối tượng khai thác tài nguyên khoáng sản cát trái phép; 1 vụ sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản; vận động người dân giao nộp 4,2kg pháo hoa; 8,2kg thuốc nổ; 13 kíp nổ và 29m dây cháy chậm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhất là trong mùa mưa bão, nhằm chủ động bảo đảm tốt tình hình trật tự, ATGT trên các tuyến đường thủy, lực lượng CSGT đường thủy tiếp tục tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng quá vạch dấu mớm nước an toàn, chở quá số người quy định; vi phạm các quy định về nồng độ cồn; thuyền viên, người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, không mặc áo phao khi đi đò.

Cùng với đó là tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các bến, phương tiện chở khách ngang, dọc sông; yêu cầu các chủ bến đò, chủ phương tiện chở khách ký cam kết bảo đảm ATGT trong hoạt động chở người, nhắc nhở hành khách mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi đi đò. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và không đủ điều kiện hoạt động trong mùa mưa bão; đặc biệt khi có bão, nước lũ dâng cao, trong điều kiện không an toàn, nghiêm cấm tuyệt đối các phương tiện này tham gia hoạt động. Đồng thời, nắm chắc tình hình, phát hiện, bắt giữ xử lý kịp thời những đối tượng lợi dụng mùa mưa bão để hoạt động tội phạm trên đường thủy...

Bài và ảnh: Lê Phượng