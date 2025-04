Bảo đảm an ninh, trật tự cho khai mạc Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn năm 2025

Tối 24/4 tới đây, Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn năm 2025 với chủ đề “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa” sẽ chính thức khai mạc. Để bảo đảm tốt an ninh, trật tự (ANTT) hè du lịch biển Nghi Sơn nói chung, khai mạc Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn năm 2025 nói riêng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm ANTT phục vụ Nhân dân và du khách khi về tham dự khai mạc lễ hội cũng như tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Công an phường Hải Hòa tuyên truyền chấp hành quy định tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Khu du lịch biển Hải Hòa

Theo đó, để bảo đảm ANTT trong thời gian diễn ra khai mạc Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn năm 2025, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai phương án phân công trách nhiệm cho các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác nắm tình hình, vừa chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; vừa tăng cường công tác tuần tra vũ trang gắn với tuần tra nhân dân để tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách đề cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

Tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, lực lượng công an đã huy động cán bộ, chiến sĩ lập 30 chốt và 14 tổ công tác để triển khai các phương án, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và phân luồng, điều tiết phương tiện giao thông, chống ùn tắc giao thông, bảo đảm các hoạt động và sự kiện trong đêm khai mạc diễn ra bình thường, tạo điều kiện cho người dân và du khách đi lại thuận lợi, an toàn.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, bảo đảm ANTT, trật tự ATGT khu vực bãi biển Hải Hòa.

Cùng với đó, các lực lượng đồng loạt triển khai các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo người dân và du khách đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, không để các đối tượng xấu lợi dụng đông người để trộm cắp, móc túi, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản. Lực lượng cảnh sát hình sự, ma túy sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý ngay các trường hợp vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng trộm cắp, móc túi, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản...

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp với công an các phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn thành lập các đội cứu hộ, cứu nạn tổ chức tuần tra dọc khu vực bờ biển vào các giờ cao điểm, bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân và du khách về với Nghi Sơn trong thời gian diễn ra lễ hội và trong suốt mùa du lịch.

Cho đến thời điểm này, công tác bảo đảm ANTT và chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn năm 2025 đã cơ bản hoàn thành, tất cả vì mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân và du khách, hướng tới một mùa du lịch biển Nghi Sơn 2025 an toàn, văn minh, thân thiện.

Mai Hà (CTV)