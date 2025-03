Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (NĐNS) vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Lễ trao tặng được tổ chức vào ngày 26/3 với sự tham dự của Thượng tá Lê Ngọc Phú, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế cùng các cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị.

Về phía Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn có đồng chí Võ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Vũ Trọng Đức, Phó Giám đốc cùng các trưởng phòng, phân xưởng và CBCNV trong công ty.

Đồng chí Võ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn nhận Quyết định và Bằng khen của Bộ Công an tặng Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Thay mặt Công an tỉnh Thanh Hóa, Thượng tá Lê Ngọc Phú chúc mừng Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực của công ty trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời nhấn mạnh, NĐNS là một trong những đơn vị điển hình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), với nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả.

Ngay từ đầu năm 2024, công ty đã đăng ký đơn vị đạt chuẩn về ANTT và được UBND tỉnh lựa chọn làm mô hình điểm trong công tác này. Bên cạnh việc vận hành ổn định, an toàn, góp phần đảm bảo nguồn điện cho tỉnh Thanh Hóa và cả nước, công ty còn triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền pháp luật, xây dựng phương án bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ tài sản doanh nghiệp.

Nhờ đó, các chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ ANTT tại đơn vị nói riêng và trên địa bàn nói chung.

Thượng tá Lê Ngọc Phú, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty NĐNS cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác đảm bảo ANTT tại đơn vị.

Đồng chí khẳng định, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an là sự ghi nhận, đồng thời là động lực để tập thể công ty tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa vai trò trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Võ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn cũng đã quán triệt đến toàn thể CBCNV về định hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty trong thời gian tới, đó là tiếp tục duy trì và phát triển phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, ổn định.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Khánh Linh (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)