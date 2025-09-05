Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chiều 5/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và thống nhất với các tờ trình quan trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Trong đó có tờ trình về phương án điều chỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 nhằm khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; danh mục các khu đất, dự án thực hiện đấu thầu có sử dụng đất (đô thị, khu dân cư nông thôn); phương án giải quyết liên quan đến đường ống cấp nước thô trong phạm vi dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thiếu vật liệu xây dựng và đề xuất, kiến nghị đối với các dự án do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực làm chủ đầu tư hoặc làm tư vấn quản lý dự án; tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Dự thảo kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Các nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tại hội nghị là những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Trên cơ sở nội dung các tờ trình được báo cáo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cơ bản thống nhất và giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đặc biệt lưu ý đến việc tháo gỡ khó khăn trong khai thác vật liệu xây dựng để các dự án trọng điểm được triển khai theo tiến độ. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chức năng phải tăng cường công tác quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng khẩn trương khắc phục các điểm nghẽn đã được chỉ ra, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính; việc nâng cấp hệ thống mạng tại các xã miền núi thường xảy ra thiên tai; việc thông tin dữ liệu liên thông, nền tảng dữ liệu dùng chung ở các cơ quan Đảng...

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh đôn đốc kiểm tra để khắc phục các điểm nghẽn một cách hiệu quả.

Về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, trang trọng, an toàn các sự kiện.

Đối với dự án trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Bát Mọt, giao UBND tỉnh khẩn trương triển khai để chuẩn bị cho lễ khởi công và lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật của công trình.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát nguồn gốc đất đai, quá trình, thủ tục chuyển giao đất từ nông trường Hà Trung sang Công ty CP phát triển Tân Hà Trung và nhiều nội dung quan trọng khác.

