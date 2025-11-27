Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung liên quan kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm và công tác đối ngoại

Chiều 27/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương bố trí nhân sự các Ban HĐND tỉnh và xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031; dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Tờ trình xin ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc xem xét một số đề nghị của cơ quan Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh trình bày dự thảo tham luận “Giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các nội dung gồm: Dự thảo tham luận “Giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” của Đảng bộ tỉnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Thu Hằng trình bày các báo cáo, tờ trình xin ý kiến về công tác đối ngoại.

Liên quan đến công tác đối ngoại, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Thu Hằng đã trình bày Tờ trình xin ý kiến tổ chức Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa phục vụ Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và làm việc tại nước CHDCND Lào; Tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh thông tin đoàn ra năm 2025 và tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi khánh thành, bàn giao dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; Tờ trình xin ý kiến về Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận các nội dung được trình tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan đã chuẩn bị các tờ trình, báo cáo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và quyết định.

Qua nghe ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đối với chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh rà soát toàn bộ nội dung trình kỳ họp, bảo đảm các báo cáo, tờ trình phải phản ánh đúng tình hình, nêu rõ trách nhiệm, giải pháp, đổi mới nâng cao chất lượng, lựa chọn nội dung tạo điểm nhấn kỳ họp.

Đối với nội dung do Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về một số đề nghị của cơ quan Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với nội dung được trình tại hội nghị; trong đó thống nhất tên gọi là “Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa”.

Cho ý kiến vào dự thảo tham luận tại Đại hội XIV của Đảng được Đảng ủy UBND tỉnh chuẩn bị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh đề nghị cần chuẩn bị kỹ lưỡng tham luận theo đúng chủ đề được Trung ương yêu cầu nhằm thể hiện rõ quyết tâm đổi mới của tỉnh Thanh Hóa trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn”.

Đối với các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và chương trình công tác với tỉnh Hủa Phăn (Lào), Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị phương án thật chu đáo, đặc biệt là việc tổ chức đoàn công tác của tỉnh, hoạt động ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào); khánh thành, bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về việc điều chỉnh phương án bố trí vốn và đầu tư các công trình hạ tầng trong Khu kinh tế Nghi Sơn từ nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương để lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội; việc ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu