Bá Thước tăng cường quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn

Huyện Bá Thước có nhiều điểm du lịch khám phá, trải nghiệm với thiên nhiên núi rừng hoang sơ hấp dẫn. Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi nơi đây trở thành điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng và lưu trú của nhiều du khách nước ngoài. Để xây dựng Bá Thước là điểm đến an toàn cho du khách, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

Công an huyện Bá Thước kiểm tra việc khai báo lưu trú đối với người nước ngoài tại cơ sở lưu trú Khu du lịch sinh thái Pù Luông.

Là địa phương có Khu du lịch sinh thái Pù Luông, thác Hiêu, hang Dơi Kho Mường, lễ hội Mường Khô và nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác, năm 2024 huyện đón hơn 320.000 lượt khách; trong đó có 48.000 lượt khách nước ngoài. Để xây dựng điểm đến an toàn cho du khách, ngay từ đầu năm 2024, Công an huyện đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có công tác quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn theo quy định pháp luật. Trên cơ sở kế hoạch được xây dựng, Công an huyện tăng cường nắm tình hình các cơ sở lưu trú và rà soát, thống kê, lập danh sách người nước ngoài đang lưu trú tại địa phương.

Anh Đinh Minh Nhật, quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden tại bản Báng, xã Thành Sơn, cho biết: "Tháng 4/2022, Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden đi vào hoạt động. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, khu nghỉ dưỡng đón hàng nghìn lượt khách du lịch nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng và lưu trú. Trong đó, năm 2024 đón khoảng 3.000 lượt khách nước ngoài đến lưu trú. Việc lấy thông tin hộ chiếu của khách để khai báo trên trang điện tử khai báo tạm trú cho người nước ngoài được chúng tôi thực hiện ngay khi họ làm thủ tục check in, khai báo tạm trú online trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và báo với Công an xã Thành Sơn để nắm bắt, quản lý. Nhìn chung, người nước ngoài lưu trú tại cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức tập huấn, nhắc nhở toàn bộ nhân viên chú ý quan sát trong quá trình khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng, nếu có biểu hiện bất thường sẽ báo ngay cho công an xã".

Thượng úy Vi Thanh Hùng, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Bá Thước cho biết: Trên địa bàn huyện Bá Thước hiện có 114 cơ sở hoạt động dịch vụ lưu trú. Trong đó, có 92 cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại các xã Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng. Với số lượng du khách người nước ngoài lưu trú trên địa bàn huyện nhiều, nên ngay từ đầu năm 2024, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài lưu trú tại địa phương. Đồng thời, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh nắm tình hình, quản lý cư trú của người nước ngoài đến du lịch và hoạt động khác. Công an huyện cũng chỉ đạo công an 21 xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đến người nước ngoài. Cương quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp tạm trú qua đêm nhưng không khai báo theo quy định.

Năm 2024, Công an huyện Bá Thước đã phát hiện, tham mưu cho UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở lưu trú về hành vi không thực hiện khai báo người nước ngoài theo quy định; xử lý 2 trường hợp người nước ngoài chưa có hồ sơ lao động tại Việt Nam; 4 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến người nước ngoài ở các cơ sở lưu trú...

Dự báo năm 2025, lượng khách nước ngoài đến Bá Thước tiếp tục tăng cao. Vì vậy, Công an huyện đã chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó có công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài ở các điểm du lịch. Với việc thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là việc quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài là cách để huyện Bá Thước quảng bá hình ảnh du lịch, xây dựng điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: Tiến Đông