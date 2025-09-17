Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines).

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 7h ngày 17/9/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 7 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến giờ ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, bão, từ chiều tối ngày 17/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Dự báo đến 1 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo TTXVN