Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp cao điểm Tết 2025

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trên toàn quốc trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025.

Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra trực quan hành lý của khách đi máy bay tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 26/1-2/2/2025 (tức ngày 25 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 Tết Âm lịch 2025).

Từ ngày 28-29/1/2025 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 1 Tết Âm lịch), áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh hàng không như cấp độ 1, nhưng các đơn vị có lực lượng kiểm soát an ninh hàng không cần tăng cường 20% quân số trực.

Các đơn vị được yêu cầu áp dụng cụ thể một số biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh hàng không từ ngày 19/12/2024 đến hết ngày 2/1/2025.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với công an địa phương để kịp thời nắm tình hình, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo liên lạc thông suốt với các cơ quan, đơn vị theo quy định; rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn nguy cần thiết.

Các cảng hàng không chủ động bố trí bổ sung nhân sự, trang thiết bị cần thiết khi lưu lượng hành khách thông qua cảng hàng không, sân bay gia tăng; tăng tần suất tuần tra khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất; kiểm soát ra/vào khu vực hạn chế; khu vực soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra/vào hoạt động tại khu vực hạn chế.

Các hãng hàng không Việt Nam rà soát, duy trì tốt các quy trình, thủ tục bảo đảm an ninh hàng không thuộc trách nhiệm của hãng; phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn tại khu vực làm thủ tục hàng không, khu vực hạn chế và trên tàu bay theo quy trình xử lý đối với vụ việc vi phạm; triển khai nghiêm quy trình, thủ tục kiểm tra an ninh máy bay trước khi tiếp nhận hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu gửi lên máy bay và sau khi hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu gửi xuống hết khỏi máy bay theo quy định.

Các cảng vụ hàng không tổ chức giám sát chặt chẽ các quy trình, biện pháp bảo đảm an ninh hàng không, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh giữa các đơn vị; tiếp nhận kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan Nhà nước có liên quan trên địa bàn xử lý kịp thời và hiệu quả những vụ việc vi phạm an ninh hàng không xảy ra tại địa bàn phụ trách./.

Theo quy định, các cảng hàng không, sân bay triển khai biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 sẽ thực hiện một số biện pháp như: tăng cường số lượng nhân viên an ninh hàng không, bảo vệ làm nhiệm vụ tại khu vực hạn chế; kiểm tra người bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan 7% với người, đồ vật, phương tiện vào khu vực hạn chế của sân bay. Tăng cường phỏng vấn, đối chiếu giấy tờ nhân thân khi hành khách làm thủ tục hàng không, khi kiểm tra an ninh hàng không; kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 15% hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động; kiểm tra trực quan 15% hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh khả nghi; hạn chế người và phương tiện hoạt động tại khu vực công cộng của nhà ga hành khách... Với những hành lý ký gửi không có người đi cùng sẽ kiểm tra trực quan, sau khi đã được soi chiếu trước khi đưa lên máy bay...

Theo TTXVN