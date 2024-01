Ra mắt mô hình “Móc khóa an ninh trật tự” tại xã Cẩm Liên (Cẩm Thủy)

Ngày 4/1, Công an xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy đã tham mưu cho Ban chỉ đạo ANTT xã ra mắt mô hình “Móc khóa an ninh trật tự”.

Trao móc khoá cho đại diện các thôn và Nhân dân trên địa bàn.

Mô hình “Móc khóa an ninh trật tự” hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng dẫn chuyên môn của Công an xã. Đối với các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn là quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Việc ra mắt mô hình nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng Nhân dân nắm được địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận thông tin trong việc tố giác tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tại lễ ra mắt, các nhà tài trợ đã trao gần 1.000 móc khóa cho đại diện các thôn trên địa bàn xã. Trên mỗi móc khóa đều in số điện thoại của Công an xã và của chỉ huy Công an xã, in các khẩu hiệu tuyên truyền “Đã uống rượu bia, không lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”; “Tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật”; “Phòng cháy chữa cháy”...

Phạm Hòa (Công an tỉnh)