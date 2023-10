Mường Lát nỗ lực chuyển hóa địa bàn từ “vùng đỏ” sang “vùng xanh” về ma túy

Mường Lát là một trong những địa bàn được xác định là trọng điểm phức tạp về ma túy với một số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tồn tại lâu năm gây nhức nhối trong quần chúng Nhân dân, như: Bản Tà Cóm, bản Khằm (xã Trung Lý); bản Sài Khao (xã Mường Lý); bản Ón (xã Tam Chung); bản Pù Ngùa, Pù Quăn (xã Pù Nhi)...

Công an huyện Mường Lát thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân tránh xa ma túy.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có tới 372 trường hợp liên quan đến ma túy (trong đó có 115 người nghiện, 174 người nghi nghiện, 83 người sử dụng trái phép chất ma túy). Nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn huyện Mường Lát chủ yếu từ Lào sang hoặc từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình được vận chuyển qua địa bàn huyện sau đó theo các tuyến đường bộ, đường sông đưa về các địa phương trong tỉnh.

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa với hơn 105 km đường biên, tiếp giáp với 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Trên tuyến biên giới có cửa khẩu quốc gia Tén Tằn, 2 lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới. Toàn huyện có 8.914 hộ, 42.676 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc anh em sinh sống, gồm: Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú và Kinh, trong đó dân tộc Mông chiếm 44,8%.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, trong những năm qua, các cấp, các ngành mà nòng cốt là lực lượng Công an, Biên phòng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công an xã Trung Lý, huyện Mường Lát thường xuyên bám nắm địa bàn để quản lý chặt các hệ loại đối tượng.

Đặc biệt, kể từ khi tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch 283 của Giám đốc Công an tỉnh về chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy huyện Mường Lát từ “vùng đỏ” sang “vùng xanh”, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 huyện Mường Lát đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, vừa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, không trồng cây thuốc phiện, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; vừa tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, nhất là người nghiện ma túy và các đối tượng liên quan đến ma túy.

Cùng với đó, huyện Mường Lát đã củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 huyện và Ban Chỉ đạo ANTT 8/8 xã, thị trấn. Đồng thời, duy trì có hiệu quả hoạt động của 18 mô hình “tự phòng, tự quản” về ANTT. Tổ chức 1.584 buổi tuyên truyền pháp luật qua hệ thống truyền thanh, xây dựng 1 bản tin tiếng Mông, 8 hội nghị cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên hư cấp xã, 31 buổi tuyên truyền tại các bản, khu phố, 48 lượt tuyên truyền lưu động, 64 khẩu hiệu, pano, áp phích.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát 282 thư kêu gọi Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật và quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư...

Thông qua đó, đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng Nhân dân. Người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị về ANTT.

Riêng Công an huyện Mường Lát đã chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là tội phạm ma túy để dựng lên các đường dây, ổ nhóm, đối tượng hoạt động liên tuyến, liên địa bàn, hoạt động phức tạp, các điểm, tụ điểm về ma túy để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Qua rà soát, lực lượng Công an xác định trên địa bàn hiện có 282 trường hợp liên quan đến ma túy, trong đó có 160 đối tượng đang có mặt tại địa bàn; tổ chức gọi hỏi, răn đe và quản lý hoạt động của các hệ loại đối tượng, trong đó có 111 lượt đối tượng ma túy; lập hồ sơ, đưa 8 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; vận động, tuyên truyền 18 người đăng ký cai nghiện tự nguyện. Phối hợp thực hiện 285 ca với gần 1.400 lượt CBCS tham gia công tác tuần tra bảo đảm ANTT.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an huyện Mường Lát đã trực tiếp phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy theo phòng tuyến “3 lớp”: Lớp ngoại biên, lớp giáp biên và lớp nội địa để kiềm chế và đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Qua đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Mường Lát đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 59 vụ, 90 đối tượng, tang vật thu giữ 368,909 gram heroin, 3.002 viên hồng phiến, 6,972 gram thuốc phiện.

Công an huyện Mường Lát tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy.

Điển hình, ngày 8/10/2023, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT tại khu vực bản Ngố, xã Mường Chanh, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, Công an huyện Mường Lát đã phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu và Công an xã Mường Chanh bắt quả tang đối tượng Giang Văn Hiêm, sinh năm 1963 ở bản Na Hin, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát đang vận chuyển trái phép 1.301 viên hồng phiến.

Mới đây nhất, ngày 19/10/2023, qua công tác điều tra cơ bản, Công an huyện Mường Lát đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phàng A Súa, sinh năm 1985 ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát đang tàng trữ trái phép 1 bánh và 1 gói heroin. Đây là số ma túy được Phàng A Súa mua của đối tượng người Lào về để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Nhờ chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy, đến nay tình hình ma túy trên địa bàn huyện Mường Lát đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện trên địa bàn huyện không còn các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tuy nhiên, để giữ vững những kết quả đã đạt được trong chuyển hóa địa bàn huyện Mường Lát từ “vùng đỏ” sang “vùng xanh” về ma túy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, lực lượng Công an, Biên phòng đóng vai trò nòng cốt để chặn đứng nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, góp phần giữ vững ANTT lá chắn vùng biên giới Mường Lát.

Văn Thiện (Công an tỉnh)