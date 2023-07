Công an thị xã Bỉm Sơn: “Đánh mạnh” tội phạm ma túy trong tháng cao điểm

Với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”, trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, Công an thị xã Bỉm Sơn với vai trò nòng cốt đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tập trung đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an thị xã Bỉm Sơn bắt quả tang các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy cùng tang vật

Thị xã Bỉm Sơn được xác định là trung tâm kinh tế của vùng kinh tế động lực, đồng thời là cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thanh Hóa. Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Ninh Bình và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa), có mạng lưới giao thông thuận lợi với tuyến Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc –Nam chạy qua… tạo thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi đó, những năm qua tình hình ANTT nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn thị xã có hơn 100 người nghiện, nghi nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những biện pháp quan trọng, có tính quyết định, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác này với những hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung cảnh báo về hiểm họa của ma túy nhất là ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, cần sa và các chất hướng thần; các kỹ năng phòng ngừa, phát hiện người nghiện ma túy; các điển hình trong đấu tranh phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Đặc biệt, công tác này còn có sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình cơ sở như: Mô hình Câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống ma tuý, mại dâm của Đoàn thanh niên, Cuộc vận động “5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ, … tạo sức hút và tác động mạnh mẽ, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý.

Thượng tá Vũ Đình Tiến, Phó Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn cho biết: Trong Tháng cao điểm phòng chống ma túy, Công an thị xã chỉ đạo Công an các phường, xã phân công lực lượng bám sát, nắm chắc địa bàn, tổ chức rà soát hoạt động của các ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án và huy động lực lượng tập trung đấu tranh, triệt phá. Đã bắt và khởi tố 2 vụ, 6 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ 0,3688g heroin và 0,622g ma túy tổng hợp (ketamin). Tham mưu Chủ tịch UBND thị xã xử lý hành chính 1 khách sạn để xảy ra hoạt động tổ chức sử dụng ma túy; lập 4 hồ sơ, đưa 3 trường hợp vào Trung tâm cai nghiện của tỉnh; phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh triệt phá 1 điểm mua bán ma túy phức tạp trên địa bàn.

Nhờ đó, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cơ bản được kiềm chế; trên địa bàn không còn tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; công tác cai nghiện và quản lý sau cai thu được kết quả.

Thái Thanh