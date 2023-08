Trao Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc”, “Chiến sĩ vẻ vang” cho CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa

Sáng 7-8, tại Lễ chào cờ tháng 8-2023, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” và Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, Nhì, Ba cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong niên hạn. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

CBCS Công an Thanh Hóa tham gia Lễ chào cờ tháng 8-2023.

Trong tháng 7-2023, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tiễn nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT, toàn lực lượng Công an Thanh Hóa đã nỗ lực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm ANTT. Trong đó, tình hình an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực và chuyên đề trọng điểm, nhất là an ninh trên địa bàn vùng miền núi, dân tộc, tuyến biên giới, tuyến biển và các khu kinh tế, khu công nghiệp được đảm bảo, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Trong tháng 7, các lực lượng Công an trong tỉnh đã khởi tố 38 vụ, 44 bị can liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”; tội phạm cố ý gây thương tích giảm 16,6% so với tháng 6; triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính, đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn; vượt chỉ tiêu cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử, đã kích hoạt thành công đạt 97,7%.

Tình hình tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được triển khai sâu, rộng; việc tổ chức điểm cấp tỉnh và cấp huyện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bảo đảm trang trọng, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm đẩy mạnh, góp phần động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Huy chương cho CBCS đến niên hạn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” và Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 15 đồng chí đại diện cho 786 CBCS khen thưởng trong niên hạn.

Đình Hợp