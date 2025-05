Ấn Độ sẽ không dung thứ cho hành vi tống tiền hạt nhân

Thủ tướng Ấn Độ cho biết New Delhi sẽ hành động quyết liệt chống lại chủ nghĩa khủng bố và sẽ không phân biệt giữa “những kẻ khủng bố và những nhà tài trợ của chúng”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: PMO.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ đưa ra “phản ứng thích đáng” đối với chủ nghĩa khủng bố, tuyên bố New Delhi có thể dùng đến hành động quân sự nếu bị một cường quốc hạt nhân đe dọa - ám chỉ nước láng giềng Pakistan.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi New Delhi phát động Chiến dịch Sindoor nhằm vào các mục tiêu ở Pakistan, nơi bị cáo buộc hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới, một cáo buộc mà Islamabad phủ nhận, Modi đã nhấn mạnh đến sự thay đổi trong chính sách an ninh của New Delhi.

“Chiến dịch Sindoor là chính sách chống khủng bố của Ấn Độ. Chiến dịch đã tạo ra chuẩn mực mới trong cuộc chiến chống khủng bố của chúng tôi”, ông nói, đồng thời cho biết Ấn Độ sẽ không phân biệt giữa “những kẻ khủng bố và những nhà tài trợ của chúng”.

"Chúng tôi đưa ra phản ứng thích đáng theo các điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hành động nghiêm khắc ở mọi nơi mà gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố xuất hiện", ông tuyên bố.

Modi tiếp tục nói “sẽ không còn bất kỳ hành động tống tiền hạt nhân nào được dung thứ nữa”.

Vào ngày 7/5, Ấn Độ đã phát động Chiến dịch Sindoor, tấn công 9 địa điểm ở Pakistan, nơi được cho là có các trại khủng bố. Điều này đã kích hoạt phản ứng từ Islamabad, với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các địa điểm quân sự của Ấn Độ.

Cả hai quốc gia đều tuyên bố đã đạt được mục tiêu quân sự của mình. Hôm 10/5, hai quốc gia đã tuyên bố ngừng bắn.

Ngày 12/5, hai nước đã có cuộc hội đàm và thảo luận về các cam kết theo lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí xem xét các biện pháp ngay lập tức để đảm bảo cắt giảm quân đội khỏi biên giới và các khu vực tiền phương, hãng thông tấn ANI đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Quân đội Ấn Độ.

TD