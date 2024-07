Agribank Thanh Hóa hỗ trợ khách hàng chuyển tiền trên ứng dụng Smartbanking thông suốt

Theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1/7/2024 khách hàng chuyển tiền qua tài khoản với số tiền từ 10 triệu đồng/lần và 20 triệu đồng/ngày phải xác thực sinh trắc học (qua khuôn mặt và vân tay) trên ứng dụng ngân hàng điện tử.

Nhân viên Agribank Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng thực hiện thu thập sinh trắc học tại chợ dân sinh.

Hiện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đang tăng cường hướng dẫn khách hàng xác thực sinh trắc học trên ứng dụng Agribank Plus nhằm tạo thuận lợi trong giao dịch. Mục đích của việc phải xác thực khuôn mặt là bảo đảm chính chủ đang thực hiện giao dịch trên ngân hàng số. Công nghệ này giúp tăng cường bảo mật và an toàn cho tài khoản ngân hàng của khách hàng. Trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của người khác để chuyển tiền, cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin trên căn cước công dân gắn chíp. Trung bình mỗi ngày, toàn chi nhánh đón tiếp hàng trăm khách hàng đến hỗ trợ xác thực sinh trắc học.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều khách hàng có sự thay đổi, không đồng nhất ngày sinh, tên, tuổi trên giấy tờ tùy thân hoặc căn cước công dân hết hạn dẫn đến sinh trắc học không thành công. Vì vậy, trước khi thực hiện sinh trắc học khách hàng cần kiểm tra lại giấy tờ tùy thân đăng ký khi mở tài khoản, trường hợp thực hiện tại nhà không thành công có thể đến quầy giao dịch gần nhất của Agribank Thanh Hóa để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Việc xác thực sinh trắc học trực tiếp tại hội sở, phòng giao dịch, chi nhánh trực thuộc Agribank Thanh Hóa sẽ được nhân viên hỗ trợ chi tiết từng bước trong quá trình xác thực sinh trắc học trên phần mềm, thiết bị chuyên dụng của ngân hàng. Đồng thời, bảo đảm thông tin được thu thập một cách chính xác và đầy đủ, tránh các lỗi thao tác có thể xảy ra khi người dùng tự thực hiện. Đặc biệt, sẽ tránh được các rủi ro về an toàn bảo mật thông tin khi khách hàng nhờ người quen hỗ trợ tại nhà. Để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản, khách hàng chỉ nên thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học qua các ứng dụng chính thức của Agribank, như: Agribank Plus, Agribank eBanking hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của ngân hàng. Tránh thực hiện qua bất kỳ trang web hay ứng dụng nào khác để phòng tránh rủi ro giả mạo và lừa đảo.

Để hỗ trợ kịp thời cho khách hàng không bị gián đoạn chuyển tiền trên ứng dụng Smartbanking, ngoài việc hướng dẫn khách hàng cài đặt trong những ngày làm việc bình thường, Agribank Thanh Hóa đã ra quân hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng chủ yếu là khách hàng tiểu thương, khách hàng cá nhân hoàn thành thu thập sinh trắc học tận nơi, đến tận nhà khách hàng, ra tận chợ làm trực tiếp hoặc tại trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch. Từ những ngày cuối tháng 6 đến ngày 7/7, số lượng khách hàng đến các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng đề nghị hỗ trợ sinh trắc học tăng đột biến. Theo đó, Agribank Thanh Hóa đã thành lập các tổ hỗ trợ thu thập sinh trắc học tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc. Đồng thời bố trí cán bộ trực tại quầy giao dịch vào ngày thứ 7, chủ nhật.

Chị Nguyễn Thị Dung, tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Điện Biên, TP Thanh Hóa, cho biết: “Tôi thường mua bán hàng, nộp tiền điện, tiền nước và học phí cho con trên app của Agribank. Trước tôi có nghe thông tin về xác thực khuôn mặt khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng nhưng không mấy để tâm. Vừa qua, cán bộ Agribank Thanh Hóa đã ra tận chợ tuyên truyền về quy định bắt buộc xác thực của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời hỗ trợ tôi thực hiện ngay tại cửa hàng nên không bị gián đoạn giao dịch trong những ngày qua”.

Việc cập nhật sinh trắc học là yêu cầu bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, do đó Agribank Thanh Hóa khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện cài đặt trên ứng dụng. Tuy nhiên, một số trường hợp khách hàng không thể tự thực hiện cần sớm đến quầy giao dịch để được hỗ trợ, tránh làm gián đoạn giao dịch.

Để tránh gián đoạn, đồng thời tăng cường bảo mật tài khoản khi giao dịch trực tuyến, khách hàng có thể thực hiện thu thập sinh trắc học trên Agribank Plus. Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Agribank Plus; tìm tính năng “Thu thập sinh trắc học”; đọc thông tin; chọn “Đồng ý”. Bước 2: chụp mặt trước của thẻ căn cước công dân (CCCD), đọc mã QR trên CCCD. Bước 3: đọc thông tin trên chip của CCCD, chụp mặt sau của CCCD. Bước 4: xác thực khuôn mặt, kiểm tra kết quả xác thực, chọn “Tiếp tục”. Bước 5: nhập mã OTP để hoàn tất.

Bài và ảnh: Hồng Linh