Agribank Nam Thanh Hóa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại

Chiều 10/7, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) phối hợp với Công an huyện Quảng Xương và Công an thị trấn Tân Phong kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo số tiền 80 triệu đồng.

Cụ thể, sáng 10/7, bà Lê Thị Đ. ở thôn 1, xã Quảng Bình (Quảng Xương) bị một đối tượng mạo danh là cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh gọi điện đe dọa rằng bà Đ. đang tham gia một vụ án buôn bán ma túy, yêu cầu bà không được nói với bất kỳ ai, đồng thời yêu cầu bà Đ. chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản số 1045203524 của CÔNG TY TNHH TMDV CHANNO mở tại Vietcombank để phục vụ công tác điều tra, nếu không chuyển thì chiều cùng ngày công an sẽ đến bắt bà. Đối tượng còn dặn bà Đ. xưng là mẹ con qua điện thoại, khi đến ngân hàng không được rụt rè để không bị nghi ngờ.

Được biết, gia cảnh bà Đ. rất khó khăn, song do quá hoảng sợ, bà Đ. đã đi vay vàng của người thân rồi bán vàng để có tiền chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Thời điểm chuyển tiền chiều ngày 10/7/2024, giao dịch viên nhận thấy bà Đ. có biểu hiện tâm lý bất an, lo lắng nên đã trao đổi, tìm hiểu nắm bắt thông tin ban đầu từ bà Đ., đồng thời báo cáo lãnh đạo gặp gỡ khách hàng, thông tin cho Công an huyện Quảng Xương và Công an thị trấn Tân Phong để phối hợp tuyên truyền, thuyết phục bà Đ. hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm qua điện thoại, qua đó ngăn chặn kịp thời việc bà Đ. chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Từ sự việc trên, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Khi có nghi ngờ về hành vi lừa đảo, cần phối hợp ngay với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Khánh Phương