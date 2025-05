99 phạm nhân tại Trại giam Thanh Lâm được đặc xá

Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước, sáng 1/10 Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá cho 13 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.